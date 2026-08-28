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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Fiorentina-Frosinone: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Fiorentina vs Frosinone
Fiorentina
Frosinone

I viola affrontano in casa la squadra di Alvini per la seconda giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni di Fiorentina-Frosinone e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Due squadre a caccia di riscatto allo stadio Artemio Franchi dove si gioca Fiorentina-Frosinone, gara valida per la seconda giornata di Serie A.

Probabili formazioni Fiorentina - Frosinone

4-3-2-1
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Formazione
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-3-3
43D. de Gea17Joao Mario21V. Valdepenas6L. Ranieri3R. Dragusin42C. Inao Oulai27C. Ndour8R. Mandragora30F. Mastantuono14A. Atta32M. Pellegrino22L. Palmisani3G. Calvani71A. Terzic30I. Monterisi20A. Oyono14G. Calo10R. Schmid16M. Cichella9A. Raimondo17G. Kvernadze40S. Fini
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-3-2-1
Fiorentina

Formazione titolare

Frosinone

Allenatore

  • F. Grosso
  • M. Alvini

I viola hanno perso rovinosamente per 4-0 al debutto contro la Roma di Gasperini, mentre la squadra allenata da Alvini è stata sconfitta per 0-1 in casa dalla Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-FROSINONE

Rispetto alla prima giornata Fabio Grosso potrebbe cambiare: Valdepenas in difesa, Oulai a centrocampo con Ndour e Mandragora. Nessuna novità invece in attacco dove giocano ancora Mastantuono e Atta insieme a Pellegrino.

Alvini non schiera anche Ghedjemis, sempre al centro delle voci di mercato: al suo posto c'è Fini. In difesa giocano Oyono sulla destra con Terzic a sinistra.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Mandragora; Mastantuono, Pellegrino, Atta. All. Grosso

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Schmid, Calò, Cichella; Fini, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini

DOVE VEDERE FIORENTINA-FROSINONE IN DIRETTA TV E STREAMING

Fiorentina-Frosinone si gioca sabato 29 agosto allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Il fischio d'inizio della gara è fissato alle ore 18.30. La partita sarà visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN tramite app, sito o collegando il proprio televisore a dispositivi portatili e console di gioco.

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