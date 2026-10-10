Formazioni Como-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Una delle sfide più attese della sesta giornata di Serie A si gioca al 'Sinigaglia', dove il Como ospita la Roma.

I giallorossi sono attualmente primi in classifica seppure insieme a Inter e Lazio. E prima della sosta hanno ottenuto un ottimo pareggio nello scontro diretto con i nerazzurri.

La squadra di Cesc Fabregas invece vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta a sorpresa subita nell'ultima sfida contro il Frosinone. I lariani hanno fin qui raccolto dieci punti, tre in meno della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-ROMA

Prossime partite COM Serie A 06:30 ROM

In attacco tocca a Douvikas anche perché Moise Kean è tornato acciaccato dalla Nazionale, alle sue spalle Diao, Nico Paz e Baturina. In mezzo al campo Perrone è favorito su Milla. Sulla destra ballottaggio tra Couto e Smolcic.

Gasperini ha recuperato sia Wesley che Malen, entrambi dunque partiranno dall'inizio. Assente invece l'infortunato Cristante che sarà sostituito da De Roon. Sulla trequarti dovrebbe toccare a Rodrigo Mora anche perché Soulè è reduce dagli impegni con l'Argentina. In difesa rientra Ndicka. In dubbio Svilar: se non dovesse farcela giocherà Gollini.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Mora, Dybala; Malen. All. Gasperini

DOVE VEDERE COMO-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

Como-Roma è il lunch-match della sesta giornata di Serie A, dunque si gioca allo stadio 'Sinigaglia' domenica 11 ottobre con fischio d'inizio fissato alle ore 12.30. La partita sarà visibile in diretta tv e streaming esclusiva su DAZN.