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Serie A
team-logoComo
Stadio G. Sinigaglia
team-logoRoma
Guarda su DAZN
Lelio Donato

Formazioni Como-Roma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Como vs Roma
Como
Roma

La sfida dell'ora di pranzo vede la Roma impegnata sul campo del Como per restare in vetta alla classifica: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Una delle sfide più attese della sesta giornata di Serie A si gioca al 'Sinigaglia', dove il Como ospita la Roma.

Probabili formazioni Como - Roma

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Formazione
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
J. ButezJ. ButezT. ChalobahT. ChalobahA. ValleA. ValleY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DiaoA. DiaoM. BaturinaM. BaturinaA. DouvikasA. DouvikasM. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonM. KoneM. KoneP. DybalaP. DybalaR. MoraR. MoraN. MolinaN. MolinaD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Como

Formazione titolare

Roma

Allenatore

  • C. Fabregas
  • G. Gasperini

I giallorossi sono attualmente primi in classifica seppure insieme a Inter e Lazio. E prima della sosta hanno ottenuto un ottimo pareggio nello scontro diretto con i nerazzurri.

La squadra di Cesc Fabregas invece vuole tornare alla vittoria dopo la sconfitta a sorpresa subita nell'ultima sfida contro il Frosinone. I lariani hanno fin qui raccolto dieci punti, tre in meno della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-ROMA

In attacco tocca a Douvikas anche perché Moise Kean è tornato acciaccato dalla Nazionale, alle sue spalle Diao, Nico Paz e Baturina. In mezzo al campo Perrone è favorito su Milla. Sulla destra ballottaggio tra Couto e Smolcic.

Gasperini ha recuperato sia Wesley che Malen, entrambi dunque partiranno dall'inizio. Assente invece l'infortunato Cristante che sarà sostituito da De Roon. Sulla trequarti dovrebbe toccare a Rodrigo Mora anche perché Soulè è reduce dagli impegni con l'Argentina. In difesa rientra Ndicka. In dubbio Svilar: se non dovesse farcela giocherà Gollini.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Wesley; Mora, Dybala; Malen. All. Gasperini

DOVE VEDERE COMO-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

Como-Roma è il lunch-match della sesta giornata di Serie A, dunque si gioca allo stadio 'Sinigaglia' domenica 11 ottobre con fischio d'inizio fissato alle ore 12.30. La partita sarà visibile in diretta tv e streaming esclusiva su DAZN.

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