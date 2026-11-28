Gara interessantissima anche in chiave classifica: il Como è quinto con 26 punti, 5 in meno sono invece le lunghezze di una Juventus che prova a migliorarsi dopo un avvio di stagione deficitario. Il match potrà diventare anche uno scontro diretto per un posto in Champions League, come lo scorso anno.

Ecco dunque le scelte di formazione di Cesc Fabregas e Luciano Spalletti nella gara in programma alle 20.45 di domenica 29 novembre.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-JUVENTUS

Como con la formazione tipo, Da Cunha allargato a destra, Perrone e Milla in mezzo al campo, Ramon e Chalobah in difesa, Nico Paz sulla trequarti con Baturina, Douvikas centravanti. In porta torna Butez dopo aver fatto spazio al suo secondo, ovvero Sanchez, contro l'AEK in Champions League.

Nella Juventus torna a disposizione Kalulu, che però dovrebbe andare inizialmente. Può invece fare il bis Conceiçao, rientrato con goal contro l'Omonia. Kolo Muani e Woltemade titolari, Alajbegovic verso l'esclusione così come Cambiaso.

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COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Como-Juventus è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile sulla piattaforma o scaricando l'app su un dispositivo fisso o mobile, oppure accedendo al sito ufficiale. I clienti abbonati sia a Sky che a DAZN potranno inoltre seguire la partita attivando DAZN 1 al canale numero 214 di Sky.