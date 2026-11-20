La dodicesima giornata di Serie A inizia sabato pomeriggio con due anticipi, uno di questi mette di fronte due delle più belle realtà di questo inizio di stagione, ovvero Como e Cagliari.

La formazione di Cesc Fabregas vuole ripartire subito dopo la battuta d'arresto subita prima della sosta, quando il Como ha perso per 2-0 in casa dell'Inter.

Il Como però era reduce da sei vittorie consecutive in tutte le competizioni tra cui il clamoroso 9-1 in trasferta sul campo del Lens in Champions League. Ed attualmente occupa il quinto posto in campionato con 23 punti.

La squadra sarda invece, dopo un ottimo avvio, aveva bruscamente frenato mettendo in fila quattro sconfitte consecutive prima di tornare alla vittoria nell'ultimo turno contro il Frosinone. Il Cagliari si trova al nono posto con sedici punti davanti al Napoli.

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PROBABILI FORMAZIONI COMO-CAGLIARI

Fabregas ha perso di nuovo Moise Kean che ne avrà per qualche mese, il peso dell'attacco quindi resta tutto sulle spalle di Douvikas, che sarà supportato da Da Cunha, Nico Paz e Baturina in attesa del pieno recupero di Diao. In porta va Butez, davanti a lui linea a quattro formata da Couto, Ramon, Kempf e Valle. Chalobah va in panchina. In mezzo al campo giocano Milla e Perrone.

Un paio di dubbi di formazione per Fabio Pisacane che dovrebbe schierare Mendy e non Nzola come punta centrale. Alle sue spalle Maldini e uno tra Fazzini e Massolin, col primo leggermente favorito. Nella difesa a tre giocano Deiola, Kofler e Rodriguez, Ze Pedro e Obert esterni. A centrocampo maglia da titolare per Adopo e Romano.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Deiola, Kofler, Rodriguez; Zé Pedro, Adopo, Romano, Obert; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane

DOVE VEDERE COMO-CAGLIARI IN DIRETTA TV E STREAMING

Como-Cagliari, anticipo della dodicesima giornata di Serie A, si gioca sabato 21 novembre allo stadio 'Sinigaglia' di Como con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, solo su DAZN. Quindi per vederla bisognerà collegarsi tramite la smart tv di casa oppure aprire l'app sui dispositivi mobili (pc, smartphone o tablet).