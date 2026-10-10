Formazioni Cagliari-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Il posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A mette di fronte Cagliari e Juventus.
Probabili formazioni Cagliari - Juventus
La formazione sarda è una delle più belle sorprese di inizio campionato con i dodici punti raccolti fin qui che le permettono di occupare il quarto posto. L'unica sconfitta, peraltro di misura, è arrivata in casa contro l'Inter.
I bianconeri invece inseguono a quota dieci anche se prima della lunga sosta sono tornati alla vittoria offrendo una bella prestazione contro l'Atalanta.
PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-JUVENTUS
Pisacane ha perso Deiola per infortunio, al centro della difesa quindi gioca Mina accanto a Rodriguez. Per il resto tutto confermato con Adopo, Winks e Romano a centrocampo. Mentre alle spalle dell'unica punta Mendy agiranno Fazzini e Daniel Maldini.
Qualche dubbio in più per Spalletti che dovrebbe rilanciare Kelly e Cambiaso, possibile turno di riposo quindi per Lucumi e Celik. In mezzo al campo Sarr dal 1' con Douglas Luiz, McKennie agirà sulla trequarti. A sinistra Zhegrova favorito su Conceiçao con Nico Gonzalez dall'altra parte, Alajbegovic parte dalla panchina.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Sarr, Douglas Luiz; Zhegrova, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti
DOVE VEDERE CAGLIARI-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING
Cagliari-Juventus, posticipo della sesta giornata di Serie A, si gioca all'Unipol Domus domenica 11 ottobre alle ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva su DAZN. Per vederla basterà collegarsi all'app tramite i propri dispositivi mobili o utilizzare una smart tv.