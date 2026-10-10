Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoCagliari
Unipol Domus
team-logoJuventus
Guarda su DAZN
Lelio Donato

Formazioni Cagliari-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Cagliari vs Juventus
Cagliari
Juventus

Il campionato della Juventus riparte con la delicata trasferta sul campo del Cagliari, che è davanti in classifica: le ultime sulle formazioni e le info su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Pubblicità

Il posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A mette di fronte Cagliari e Juventus.

Probabili formazioni Cagliari - Juventus

4-3-1-2
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Formazione
Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-2-1
E. CaprileE. CaprileJ. RodriguezJ. RodriguezA. ObertA. ObertY. MinaY. MinaZe PedroZe PedroR. KoflerR. KoflerM. AdopoM. AdopoA. RomanoA. RomanoH. WinksH. WinksD. MaldiniD. MaldiniP. MendyP. MendyG. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerE. ZhegrovaE. ZhegrovaD. LuizD. LuizN. GonzalezN. GonzalezW. McKennieW. McKennieC. ConceicaoC. ConceicaoM. CelikM. CelikR. Kolo MuaniR. Kolo Muani
Juventus crest
Juventus
JUV
4-3-1-2
Cagliari

Formazione titolare

Juventus

Allenatore

  • F. Pisacane
  • L. Spalletti

La formazione sarda è una delle più belle sorprese di inizio campionato con i dodici punti raccolti fin qui che le permettono di occupare il quarto posto. L'unica sconfitta, peraltro di misura, è arrivata in casa contro l'Inter.

I bianconeri invece inseguono a quota dieci anche se prima della lunga sosta sono tornati alla vittoria offrendo una bella prestazione contro l'Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-JUVENTUS

Pisacane ha perso Deiola per infortunio, al centro della difesa quindi gioca Mina accanto a Rodriguez. Per il resto tutto confermato con Adopo, Winks e Romano a centrocampo. Mentre alle spalle dell'unica punta Mendy agiranno Fazzini e Daniel Maldini.

Qualche dubbio in più per Spalletti che dovrebbe rilanciare Kelly e Cambiaso, possibile turno di riposo quindi per Lucumi e Celik. In mezzo al campo Sarr dal 1' con Douglas Luiz, McKennie agirà sulla trequarti. A sinistra Zhegrova favorito su Conceiçao con Nico Gonzalez dall'altra parte, Alajbegovic parte dalla panchina.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. All. Pisacane

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Sarr, Douglas Luiz; Zhegrova, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti

DOVE VEDERE CAGLIARI-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING

Cagliari-Juventus, posticipo della sesta giornata di Serie A, si gioca all'Unipol Domus domenica 11 ottobre alle ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva su DAZN. Per vederla basterà collegarsi all'app tramite i propri dispositivi mobili o utilizzare una smart tv.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google