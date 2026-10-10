Formazioni Cagliari-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming Serie A Cagliari vs Juventus Cagliari Juventus

Il campionato della Juventus riparte con la delicata trasferta sul campo del Cagliari, che è davanti in classifica: le ultime sulle formazioni e le info su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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