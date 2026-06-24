Formazioni Bosnia-Qatar: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Probabili formazioni Bosnia ed Erzegovina - Qatar
Formazione titolare
Allenatore
- S. Barbarez
- J. Lopetegui
Infortuni e squalifiche
Ultima chance per Bosnia e Qatar, che si sfidano a Seattle per sperare di acciuffare un posto ai sedicesimi di finale: è una sorta di spareggio per cercare di entrare tra le migliori terze.
Bosnia che dovrà fare a meno di Muharemovic: il centrale del Sassuolo è stato espulso nel corso dell'ultima partita, persa 4-1 contro la Svizzera, e sarà pertanto out per squalifica. Il ct Barbarez fa affidamento sulla freschezza di Alajbegovic per creare pericoli alla difesa del Qatar.
Per Lopetegui l'unico sicuro indisponibile è Madibo, espulso contro il Canada dopo la brutta entrata su Kone.
DOVE VEDERE BOSNIA-QATAR IN TV E IN STREAMING
La partita tra Bosnia e Qatar sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.