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Formazioni Bosnia-Qatar: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Bosnia ed Erzegovina vs Qatar
Bosnia ed Erzegovina
Qatar

Bosnia e Qatar sperano in un posto tra le migliori terze per accedere ai sedicesimi di finale: balcanici con il gioiellino Alajbegovic dal primo minuto.

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Probabili formazioni Bosnia ed Erzegovina - Qatar

4-4-2
Bosnia ed Erzegovina crest
Bosnia ed Erzegovina
BIH
Formazione
Qatar crest
Qatar
QAT
4-3-3
1N. Vasilj7A. Dedic3D. Hadzikadunic18N. Katic5S. Kolasinac19K. Alajbegovic15A. Memic14I. Sunjic6B. Tahirovic11E. Dzeko10E. Demirovic1M. Abunada13A. Al Oui18S. Al Brake2P. Miguel16B. Khoukhi12K. Boudiaf4I. Laye5J. Gaber11A. Afif8Edmilson Junior15Y. Abdurisag
Qatar crest
Qatar
QAT
4-4-2
Bosnia ed Erzegovina

Formazione titolare

Qatar

Allenatore

  • S. Barbarez
  • J. Lopetegui

Infortuni e squalifiche

Ultima chance per Bosnia e Qatar, che si sfidano a Seattle per sperare di acciuffare un posto ai sedicesimi di finale: è una sorta di spareggio per cercare di entrare tra le migliori terze.

Bosnia che dovrà fare a meno di Muharemovic: il centrale del Sassuolo è stato espulso nel corso dell'ultima partita, persa 4-1 contro la Svizzera, e sarà pertanto out per squalifica. Il ct Barbarez fa affidamento sulla freschezza di Alajbegovic per creare pericoli alla difesa del Qatar.

Per Lopetegui l'unico sicuro indisponibile è Madibo, espulso contro il Canada dopo la brutta entrata su Kone.

DOVE VEDERE BOSNIA-QATAR IN TV E IN STREAMING

Coppa del Mondo
Bosnia ed Erzegovina crest
Bosnia ed Erzegovina
BIH
Qatar crest
Qatar
QAT

La partita tra Bosnia e Qatar sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

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