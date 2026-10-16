Formazioni Bologna-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Dalla Champions League al campionato, provando a resettare tutto. L'Inter torna in campo a Bologna pochi giorni dopo il ko europeo contro il Bruges, con l'obiettivo di mettere pressione a Roma e Lazio.

Se i nerazzurri comandano il campionato assieme ai biancocelesti, i felsinei hanno tratto subito giovamento dal cambio di allenatore: Raffaele Palladino ha preso il posto di Domenico Tedesco e all'esordio ha immediatamente sbancato il campo del Lecce.

Confermato il 3-4-2-1 nel Bologna, con l'ex Darmian titolare come terzo di difesa sul centro-destra assieme a Heggem e Theate. Orsolini si è fatto male a Lecce e non ci sarà: al suo posto Bernardeschi in coppia con Cambiaghi e alle spalle del centravanti Piccoli.

Sicuri assenti nell'Inter sono Lautaro Martinez e Pavard, entrambi infortunati. Davanti Esposito è favorito su Bonny per far coppia con Thuram, in difesa Bisseck con Akanji e Bastoni. Chance anche per Luis Henrique e Sucic, verso la panchina Diouf e Calhanoglu con Zielinski regista. A sinistra pronto Carlos Augusto per Dimarco, pure lui verso la panchina.

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PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Cambiaghi, Bernardeschi; Piccoli. All. Palladino

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: gara visibile in streaming scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo o accedendo al sito ufficiale della piattaforma. I clienti sia di DAZN che di Sky possono attivare DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.







