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Formazioni Atalanta-Venezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Serie A
Atalanta vs Venezia
Atalanta
Venezia

Alle 18:30 l'Atalanta scende in campo alla New Balance Arena a caccia di un successo che manca dal mese di agosto: di fronte il Venezia di Stroppa, fanalino di coda e ancora a quota zero punti in classifica.

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Vietato sbagliare: Atalanta-Venezia mette in palio punti pesantissimi, in una sfida tra due squadre che stanno attraversando un momento estremamente delicato.

Sarri cambia modulo dopo le ultime tre sconfitte consecutive: il tecnico dei nerazzurri passa al 4-2-3-1, con l'inserimento di Elmas sulla destra e l'accentramento di De Ketelaere alle spalle di Krstovic, quest'ultimo preferito a Scamacca. Zappacosta gioca a sinistra, panchina per Kolasinac.

Nel Venezia, assente Busio, ci sarà Basic con Kike Perez e Sohm in mediana. Davanti la coppia Adams-Yeboah.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-VENEZIA

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa

Formazioni Atalanta - Venezia

4-2-3-1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formazione
Venezia crest
Venezia
VEN
3-5-2
M. CarnesecchiM. CarnesecchiG. ScalviniG. ScalviniD. ZappacostaD. ZappacostaR. BellanovaR. BellanovaT. KristensenT. KristensenF. KessieF. KessieEdersonEdersonC. De KetelaereC. De KetelaereE. ElmasE. ElmasJ. RoweJ. RoweN. KrstovicN. KrstovicF. StankovicF. StankovicM. MorenoM. MorenoR. HalhalR. HalhalJ. JesusJ. JesusA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezT. CorreiaT. CorreiaT. BasicT. BasicS. SohmS. SohmA. AdamsA. AdamsJ. YeboahJ. Yeboah
Venezia crest
Venezia
VEN
4-2-3-1
Atalanta

Formazione titolare

Venezia

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri
  • G. Stroppa


DOVE VEDERE ATALANTA-VENEZIA IN TV E IN STREAMING

La sfida della New Balance Arena sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN.

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