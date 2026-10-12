Formazioni Atalanta-Venezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Vietato sbagliare: Atalanta-Venezia mette in palio punti pesantissimi, in una sfida tra due squadre che stanno attraversando un momento estremamente delicato.
Sarri cambia modulo dopo le ultime tre sconfitte consecutive: il tecnico dei nerazzurri passa al 4-2-3-1, con l'inserimento di Elmas sulla destra e l'accentramento di De Ketelaere alle spalle di Krstovic, quest'ultimo preferito a Scamacca. Zappacosta gioca a sinistra, panchina per Kolasinac.
Nel Venezia, assente Busio, ci sarà Basic con Kike Perez e Sohm in mediana. Davanti la coppia Adams-Yeboah.
FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-VENEZIA
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa
Formazioni Atalanta - Venezia
Formazione titolare
Panchina
Allenatore
- M. Sarri
- G. Stroppa
DOVE VEDERE ATALANTA-VENEZIA IN TV E IN STREAMING
La sfida della New Balance Arena sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN.