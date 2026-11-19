L'Atalanta ha disputato un inizio di stagione molto negativo, anche se il successo in casa del Monza prima della sosta ha se non altro migliorato la situazione di una classifica che continua comunque a essere deficitaria.

L'Inter ha perso il primo posto a favore della Lazio un paio di giornate fa, ma dopo il derby è riuscita a rialzare la testa: convincenti le vittorie contro il Feyenoord in Champions League e il Como in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-INTER

Sarri ha recuperato sia Bellanova che Raspadori: il terzino si gioca il posto sulla destra con Zappacosta, mentre l'ex napoletano insidia gli altri esterni d'attacco ma dovrebbe inizialmente andare in panchina. Rowe spera di riprendersi una maglia da titolare, davanti intoccabile Krstovic, con Scamacca che spera di entrare a gara in corso dopo la panchina di Monza.

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Inter con Thuram ed Esposito coppia d'attacco: Lautaro Martinez è tornato in gruppo, ma dovrebbe sedersi in panchina e mettere minuti nelle gambe a partita in corso. Tutto ok per Zielinski, solito ballottaggio Spence-Diouf sulla destra, mentre Akanji ha avuto un problemino in Nazionale e può far spazio a Bisseck.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessié, Ederson; Zalewski, De Ketelaere, Elmas; Krstovic. All. Sarri

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Atalanta-Inter si giocherà in posticipo domenica 22 novembre, con calcio d'inizio alle 20.45. Il match andrà in scena alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, tramite abbonamento, scaricando l'app su qualsiasi dispositivo oppure accedendo al sito ufficiale del broadcaster. I clienti che possiedono un abbonamento valido sia a DAZN che a Sky possono assistere alla partita anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.