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EURO U21 Qualification
team-logoArmenia U21
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Guarda su Rai 2
Lelio Donato

Formazioni Armenia U21-Italia U21: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

EURO U21 Qualification
Armenia U21 vs Italia U21
Armenia U21
Italia U21

L'Italia Under 21 ha bisogno di vincere con tanti goal in Armenia per sperare ancora nella qualificazione diretta agli Europei: le ultime sulla formazione di Silvio Baldini e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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L'Italia Under 21 ha un solo risultato per la trasferta in Armenia: vincere. Possibilmente con tanti goal di scarto.

Il Gruppo E per le qualificazioni agli Europei di categoria infatti è dominato dalla Polonia, che ha vinto anche l'ultima partita e si è momentaneamente portata a +6 sull'Italia.

In vista dello scontro diretto in programma a Pescara nell'ultima giornata, dunque, gli Azzurrini devono vincerle tutte e segnare tanto. Sperando nel sorpasso che varrebbe la qualificazione diretta.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA U21-ITALIA U21

Silvio Baldini punta tutto su Francesco Camarda, che sarà il riferimento offensivo del tridente completato da Fini e Koleosho. In porta c'è Palmisani, rivelazione della Serie A col Frosinone.

Davanti a lui la linea a quattro formata da Favasuli, Comuzzo, Chiarodia e Moruzzi. In mezzo al campo Pisilli e Ndour con Lipani.

ARMENIA (4-2-3-1): Davtyan; Krmzyan, Manukyan, Hakobyan, Tsarukyan; Sargsyan, Piloyan; Afyan, D.Hakobyan, M.Akobyan; Vardanyan. Ct. Gyulbudaghyants

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini

DOVE VEDERE ARMENIA U21-ITALIA U21 IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita tra Armenia Under 21 e Italia Under 21, valida per le qualificazioni agli Europei, si gioca giovedì 1 ottobre con fischio d'inizio alle ore 18.30. La gara verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva dalla Rai, su Rai 2. Mentre per vederla in diretta streaming basterà collegarsi a RaiPlay tramite i propri dispositivi mobili.

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