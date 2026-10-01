Formazioni Armenia U21-Italia U21: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

L'Italia Under 21 ha un solo risultato per la trasferta in Armenia: vincere. Possibilmente con tanti goal di scarto.

Il Gruppo E per le qualificazioni agli Europei di categoria infatti è dominato dalla Polonia, che ha vinto anche l'ultima partita e si è momentaneamente portata a +6 sull'Italia.

In vista dello scontro diretto in programma a Pescara nell'ultima giornata, dunque, gli Azzurrini devono vincerle tutte e segnare tanto. Sperando nel sorpasso che varrebbe la qualificazione diretta.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA U21-ITALIA U21

Silvio Baldini punta tutto su Francesco Camarda, che sarà il riferimento offensivo del tridente completato da Fini e Koleosho. In porta c'è Palmisani, rivelazione della Serie A col Frosinone.

Davanti a lui la linea a quattro formata da Favasuli, Comuzzo, Chiarodia e Moruzzi. In mezzo al campo Pisilli e Ndour con Lipani.

ARMENIA (4-2-3-1): Davtyan; Krmzyan, Manukyan, Hakobyan, Tsarukyan; Sargsyan, Piloyan; Afyan, D.Hakobyan, M.Akobyan; Vardanyan. Ct. Gyulbudaghyants

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Camarda, Koleosho. Ct. Baldini

DOVE VEDERE ARMENIA U21-ITALIA U21 IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita tra Armenia Under 21 e Italia Under 21, valida per le qualificazioni agli Europei, si gioca giovedì 1 ottobre con fischio d'inizio alle ore 18.30. La gara verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva dalla Rai, su Rai 2. Mentre per vederla in diretta streaming basterà collegarsi a RaiPlay tramite i propri dispositivi mobili.