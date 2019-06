Fonseca alla Roma, c'è l'accordo con lo Shakhtar: lunedì l'arrivo in Italia

Intesa raggiunta tra Roma e Shakhtar Donetsk per l'approdo di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa: 2 milioni e arrivo in Italia lunedì.

Paulo Fonseca sarà il prossimo allenatore della . L'ultimo nodo è stato sciolto, ossia l'intesa con lo Donetsk per lasciar partire il portoghese e farlo accomodare al timone dei giallorossi.

'Sky' parla di un indennizzo da 2 milioni di euro che la Lupa verserà nelle casse del club ucraino, anzichè i 5 chiesti inizialmente dallo Shakhtar per liberarlo dal contratto in essere. Nessuna contropartita tecnica inclusa nell'affare, si chiuderà soltanto in 'cash'.

Nella giornata di lunedì Fonseca è atteso a Roma per sancire il matrimonio con la società di Pallotta, che ha affidato al lusitano la panchina dopo i mesi da traghettatore vissuti da Ranieri.

L'ultimo step da superare, è l'annuncio dello Shakhtar in seguito al quale Fonseca potrà accasarsi in giallorosso: a Trigoria si parlerà portoghese.