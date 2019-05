Foggia-Perugia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Tutte le notizie su data, orario, formazioni e dove vedere Foggia-Perugia in tv e streaming, gara valevole per la 35esima giornata di Serie B.

Obiettivo salvezza contro obiettivo playoff: e si sfidano nel posticipo della 35esima giornata di Serie B per conquistare tre punti fondamentali per la loro classifica.

Il Foggia è attualmente 17° e in questo momento retrocesso, ma con una vittoria scavalcherebbe il in zona playout. Il Perugia è nella stessa situazione per quanto riguarda un posto nei playoff, lontano due punti.

A due giornate dalla fine c'è l'obbligo di vincere per entrambe le squadre, visto che un pareggio non servirebbe a nulla. Per adesso gli unici verdetti già definiti sono la promozione del in e le retrocessioni in Serie C di e .

In questa pagina tutte le informazioni su Foggia-Perugia , dalle notizie di formazione alle indicazioni su diretta tv e streaming .

FOGGIA-PERUGIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Foggia-Perugia DATA 6 maggio 2019, 21.00 DOVE Pino Zaccheria, Foggia ARBITRO Aleandro Di Paolo (Avezzano) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO FOGGIA-PERUGIA

Foggia-Perugia si giocherà oggi, lunedì 26 maggio, alle ore 21.00. L'appuntamento è allo stadio Pino Zaccheria di Foggia.

Come tutte le partite di Serie B, anche Foggia-Perugia è un'esclusiva DAZN. In potrà essere vista grazie alle smart tv compatibili che supportano DAZN; oppure collegando il televisore a un decoder Sky Q, ad una console Xbox One o PlayStation 4 o attraverso dispositivi come Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Ovviamente si potrà seguire la partita anche in su qualsiasi dispositivo che supporti DAZN, come lo smartphone, il tablet o il computer. La telecronaca sarà di Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi

Grassadonia dovrà fare a meno di Kragl, squalificato. Assenza pesante per il Foggia, ma al suo posto scenderà in campo Cicerelli. Le due punte non si tocca, quindi ancora spazio a Iemmello e Mazzeo. Martinelli, Billong e Ranieri proteggeranno la porta di Leali.

Nel Perugia c'è qualche dubbio in attacco, dove potrebbe restare inizialmente in panchina Vido, con Verre vertice alto del rombo di centrocampo. Sadiq e Han confermati come coppia in attacco. In difesa Gyomber dovrebbe vincere il ballottaggio con Sgarbi.

FOGGIA (3-5-2): Leali; Martinelli, Billong, Ranieri; Gerbo, Busellato, Greco, Deli, Cicerelli; Iemmello, Mazzeo.

PERUGIA (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, El Yamiq, Mazzocchi; Kouan, Carraro, Dragomir; Verre; Sadiq, Han.