Floro Flores torna sul 'no' alla Juve: "Lo rifarei 100 volte"

Niente Juve, ma zero rimpianti. Antonio Floro Flores, dalle colonne de 'Il Secolo XIX', torna sul rifiuto a Madama risalente a quando indossava la maglia del Genoa.

"Lo rifarei 100 volte. Se fossi andato alla Juventus, avrei fatto la riserva di Del Piero e avrei giocato pochissime partite. Io volevo giocare. Io avevo bisogno del Genoa e il Genoa aveva bisogno di me".

Il 37enne ex attaccante, ritiratosi un anno fa dal calcio giocato con la Casertana, oggi lavora alla Paganese in qualità di tecnico dell'Under 17.

"Non mi manca niente. Ho sbagliato a fare certe scelte. In Serie C ci allenavamo sui campi di marmo, normale che poi ti viene lo schifo e smetti di giocare".

"A Pagani è una bella esperienza, mi piace lavorare con i giovani. Ma il mio obiettivo Ë quello di puntare sempre più in alto".