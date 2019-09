Fiorentina, Pradè esalta Ribery: "Mi commuovo quando dà consigli ai più giovani"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, sottolinea l'importanza di un giocatore come Ribery: "Campioni come lui fanno crescere tutti".

In campo ieri con la fascia di capitano al braccio (dopo l'uscita di Benassi per infortunio) nell'amichevole vinta per 1-0 dalla sul , Franck Ribery è ormai entrato nel cuore di tutti i tifosi viola.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il francese a Firenze è infatti già considerato uno dei pilastri della squadra di Vincenzo Montella, nonché un faro per i più giovani. Un ruolo da leader confermato a 'Brivido Sportivo' dal direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè.

"Non avrei mai pensato di poter portare Ribery a Firenze. Mi commuovo ogni volta che lo vedo dare consigli ai più giovani, campioni come lui fanno crescere tutti".

Commozione. Quella che non vedono l'ora di provare anche i tifosi viola nel momento in cui Ribery segnerà la sua prima rete con la Fiorentina in una gara ufficiale. Nel frattempo a provarla con piacere è Pradè, entusiasta di aver contribuito a regalare un campione del calibro dell'ex alla città di Firenze.