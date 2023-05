Ferrero: "Per salvare la Samp sono disposto a vendere le mie quote a un euro"

Il proprietario dei blucerchiati parla della crisi del club, già aritmeticamente in B: "Avevamo venduto a Vialli, ma Garrone ha bloccato tutto".

Dopo l'aritmetica retrocessione in Serie B, la Sampdoria sta affrontando una battaglia ancor più dura e importante, se possibile: quella per la sopravvivenza del club.

La squadra blucerchiata infatti naviga in cattive acque e avrebbe accumulato debiti che stanno spingendo lontano i possibili acquirenti interessati a una realtà storica come quella genovese.

A parlarne è il proprietario, l'uomo al centro delle polemiche e delle proteste dei tifosi doriani: Massimo Ferrero, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha dato la sua versione dei fatti.

Primo punto toccato, l'acquisizione della Sampdoria dalla famiglia Garrone nel 2014:

"Fu Garrone a cercarmi, il primo di una serie di incontri lo avemmo all’hotel De Russie a Roma. Perché rinnegarlo? Lui mi ha proposto e dato la Samp, non gliel’ho chiesta io. Garrone mi ha affidato la Samp e ha sempre detto che se fosse accaduto qualcosa sarebbe intervenuto lui. Perfetto, lo dimostri: si riprenda la Samp, gliela ridò a un euro, non voglio nulla per me".

Insomma, Ferrero difende il suo operato, parlando anche del fatto che, secondo lui, la Samp non avrebbe accumulato oltre 200 milioni di euro di debiti, come invece si dice:

"Non mi risulta assolutamente una cifra così alta e comunque dei debiti accumulati nell’ultimo anno e mezzo devono rispondere altri. Quelli che hanno esonerato D’Aversa, poi fatto un contratto di tre anni a Giampaolo e tante altre operazioni di mercato clamorosamente sbagliate".

È dunque guerra aperta tra Er Viperetta e Marco Lanna, attuale presidente. Proprio su questo punto, sulla proprietà del club, Ferrero ribadisce che:

"Le quote sono della mia famiglia, ma ora la società è gestita da uomini non miei. Lanna neanche lo conosco. Lo sfacelo non porta la mia firma".

Di fatto, con Marco Lanna, uno dei giocatori che vinsero lo Scudetto nel 1991, il rapporto è deteriorato, ai limiti della guerra, tanto che Ferrero non perde occasione per attaccarlo e addossargli le colpe del campionato disastroso di una squadra partita con Giampaolo e ora affidata a Stankovic:

"Lanna parla tanto, ma dopo una retrocessione così dovrebbe assumersi maggiori responsabilità. Vorrà pure bene al club, ma saperlo guidare è un’altra cosa".

Un altro campione d'Italia del 91 è stato molto vicino ad acquisire la Samp negli scorsi anni, Gianluca Vialli, che al tempo stava ancora combattendo con la malattia che lo ha portato via il 6 gennaio scorso, ma che ha provato a realizzare una cordata che potesse salvare la squadra con cui segnò 141 goal in otto anni. Su questo punto, Ferrero torna a dare la colpa del fallimento della trattativa a Garrone:

"Avevo chiuso la trattativa con Vialli con tanto di mia firma per 88 milioni, 60 dei quali servivano per pagare i concordati. Era necessaria una garanzia di Garrone di 25 milioni al nuovo gruppo qualora la squadra fosse finita in B e si fosse deprezzata la rosa. Bastava un minuto per darla, l’affare era chiuso, ma Garrone ha risposto sì dopo 45 giorni. Nel frattempo abbiamo perso 6-7 partite, Di Francesco è stato esonerato, la squadra era in crisi: a quel punto l’offerta è scesa a 40-45 milioni e non era più congrua. Con Vialli però sono rimasto in ottimi rapporti tanto da avergli offerto la presidenza della Samp: mi ha ringraziato, ma si era già impegnato con la Nazionale. La trattativa non l’ho fatta saltare io, ma Garrone con il suo ritardo".

L'ultima (e unica quest'anno) apparizione del proprietario del club allo stadio risale al 17 ottobre scorso, quando andò a vedere Sampdoria-Roma, ma dovette andare via a partita in corso perché bersagliato da cori e minacce da parte degli ultras. Eppure, nonostante per molti a Genova sia il nemico pubblico numero 1, Ferrero dice di essere amato da molti:

"Ancora mi amano. Mi fermano per strada, mi chiedono i selfie. Il tempo è galantuomo. Capiranno che sotto la mia gestione, anche con le mie esagerazioni e i miei atteggiamenti folkloristici, la Samp è sempre stata competitiva, è arrivata in Europa. E pagava gli stipendi".

Al momento, la Samp rischia seriamente di non avere abbastanza garanzie per iscriversi al prossimo campionato di Serie B. L'ultimo comunicato del club sulla vicenda non lascia ben sperare: tutto è legato a una possibile cessione del club, che per ora non arriva, anche a causa dell'alta cifra iniziale da immettere nelle casse per ripianare i debiti. Una cifra che negli ultimi mesi ha spaventato gli interessati a un'eventuale acquisizione.

Riguardo l'ultimo periodo vissuto, tra varie società di sua proprietà in crisi, accuse e anche l'arresto, Ferrero si fa forza, ma ammette le difficoltà:

"Avevo il mondo ai miei piedi, ora sono ai piedi del mondo… Ma non mi arrendo. C’è ancora tanta forza in me, credo nella giustizia, la verità verrà fuori".