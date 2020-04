Felipe Melo e il retroscena su Ibrahimovic: "Mi voleva al Milan e al PSG"

Il racconto del brasiliano ex Juve e Inter: "In campo mi chiamava 'animale'. Gli avevo chiesto di venire al Palmeiras, sto aspettando risposta".

Combattenti di natura, guerrieri in campo che si riconoscono. Felipe Melo e Zlatan Ibrahimovic si sono spesso incrociati in campo, ma non sono ma stati compagni di squadra. Nonostante si siano 'cercati' nel corso degli anni.

In un'intervista al canale YouTube 'Allianz Parque', il centrocampista brasiliano del Palmeiras ha raccontato come è nato in campo il rapporto tra i due e il soprannome con cui ancora oggi lo svedese lo chiama.

“In un inter- , quando giocavamo ancora entrambi in , ero già ammonito e gli feci un fallo. Urlava che dovevo essere espulso. Poi ha iniziato a chiamarmi ‘animale’. Ogni volta che ci siamo trovati, mi ha chiamato così”.

I due si sono anche 'sfiorati' quando lo svedese è andato al e al . Aveva chiesto al brasiliano di unirsi a lui, ma alla fine non se n'è fatto più nulla. E in ballo c'è anche un'altra richiesta, effettuata qualche anno fa su Instagram.