Come vedere FC Porto-Paredes con una VPN

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Presentazione della partita

Coppa - Game Week 4 20 nov 2026 - 15:45

Il FC Porto affronta il Paredes in Taça de Portugal, con la squadra portoghese intenzionata a proseguire il proprio cammino nella coppa nazionale.

Il Porto arriva in ottima forma: ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il recente risultato ottenuto in Champions League contro il Napoli ha confermato la qualità della rosa.

Il Paredes milita nella Liga 3, la terza divisione portoghese, e ha mostrato tenacia nelle sue recenti partite. Si presenta da netto sfavorito, ma si è guadagnato un posto in questo turno.

La formula della coppa impone al Porto di non abbassare la guardia. Le sorprese sono una costante della Taça de Portugal e il Paredes sarà desideroso di crearne una.

Le informazioni sulla trasmissione di questa partita non sono al momento confermate. Torna a consultarci in prossimità del calcio d'inizio per gli ultimi dettagli su come seguirla in diretta.

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