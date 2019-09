L'ex Juventus Howedes critica i calciatori: "Danno importanza ai macchinoni, io uso la bicicletta"

Campione del Mondo con la del 2014 e d' con la nel 2018, anno in cui ha messo in bacheca anche una , Benedikt Howedes si è riscoperto ecologista.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ex difensore bianconero, club che il tedesco ritroverà in con la sua Mosca, si è infatti lasciato andare in un'intervista al 'T-Online'.

"Molti calciatori pensano che se la loro macchina ha tanti cavalli, allora sono forti in campo. Danno importanza al motore perché vogliono essere notati quando arrivano al centro di allenamento. Per molti giocatori questo è più importante del resto e perciò dominano i macchinoni, le macchine sportive o i fuoristrada. Al clima invece pensano in pochissimi".