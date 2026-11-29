Everton-Liverpool, anteprima di Premier League

Premier League - Game Week 12 29 nov 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Il derby del Merseyside torna domenica 29 novembre, quando l'Everton ospiterà il Liverpool all'Hill Dickinson Stadium in Premier League. Calcio d'inizio alle 12:00 GMT.

L'Everton ha bisogno del derby del Merseyside per rilanciare la stagione

La squadra di David Moyes arriva alla sfida dopo la pesante sconfitta per 4-0 sul campo del Brentford lunedì. Il risultato ha interrotto una serie di tre vittorie consecutive e ha lasciato l'Everton al nono posto in classifica.

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Il Liverpool si prepara al meglio travolgendo Club Brugge e Manchester United

Il Liverpool arriva con ben altro slancio. La squadra di Andoni Iraola ha battuto il Manchester United 4-0 ad Anfield domenica scorsa e mercoledì ha fatto seguire un successo per 3-0 sul Club Brugge in Champions League.

Alexander Isak ha segnato due gol a Bruges e Florian Wirtz ha firmato una rete dalla distanza. Il Liverpool è quarto in campionato e arriva al derby in una forma recente migliore.

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L'Everton avrà dalla sua il pubblico di casa e il ricordo del derby di aprile, quando il Liverpool vinse 2-1 nel primo confronto nel nuovo stadio. Moyes vorrà una reazione immediata alla sconfitta contro il Brentford.

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