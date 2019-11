Euro 2020: Austria, Croazia, Germania e Olanda qualificate

L'elenco delle nazionali qualificate alla fase finale continua ad aggiornarsi: tocca ad Austria, Croazia, Germania e Olanda festeggiare.

L'elenco delle nazionali già qualificate a , nel quale compare a buon diritto anche l' , si aggiorna nuovamente: tocca all' , alla , all' e alla festeggiare il matematico approdo alla fase finale.

Gli austriaci hanno fatto il proprio dovere in casa: hanno superato per 2-1 la Macedonia (a segno anche Alaba, del ), raggiungendo dunque la , già qualificata, e piazzandosi al secondo posto nel gruppo G.

Tutto facile per la Germania, che grazie anche a una doppietta di Toni Kroos ha avuto agevolmente la meglio sulla Bielorussia, strapazzata per 4-0. 0-0 dell'Olanda in : gli Oranje restano a +3 sugli avversari a 90 minuti dalla fine, diventando però irraggiungibili grazie al criterio degli scontri diretti favorevoli.

Infine la Croazia, che ha rischiato chiudendo il primo tempo in svantaggio contro la Slovacchia ma si è scatenata nella ripresa: a segno Vlasic, Petkovic (ex e tra le altre) e l'ex nerazzurro Perisic per il 3-1 finale.

L'elenco completo delle nazionali già qualificate

GIRONE A: e

GIRONE B:

GIRONE C: Germania e Olanda

GIRONE D: -

GIRONE E: Croazia

GIRONE F: e

GIRONE G: Polonia e Austria

GIRONE H: e

GIRONE I: e

GIRONE J: Italia e Finlandia