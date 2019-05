Empoli, Caputo insostituibile in Serie A: unico giocatore di movimento ad aver sempre giocato

Oltre a Caputo, solo tre portieri non hanno saltato nemmeno un minuto in questo campionato di Serie A: Skorupski, Handanovic e Cragno.

I suoi goal non sono bastati per salvare l' , eppure il campionato di Francesco Caputo non può che essere valutato in maniera positiva. Autore di 16 reti e 3 assist in 38 gare di , il centravanti di Altamura è riuscito a stabilire anche un record molto particolare per un attaccante.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Grazie ai suoi 3420 minuti giocati, Caputo è infatti l'unico calciatore di movimento che è stato in grado di giocare ogni singolo minuto di questo campionato. Solo altri tre colleghi sono riusciti a eguagliarlo ma in questo caso si tratta di tre portieri.

Oltre alla punta dell'Empoli, solamente Lukasz Skorupski del , Samir Handanovic dell' e Alessio Cragno del (che oggi ha rinnovato con i rossoblù) hanno giocato ogni minuto del campionato appena conclusosi.

Alle spalle di questo insostituibile quartetto si sono poi posizionati il difensore del Simone Iacoponi (3349 minuti), il terzino dell'Empoli Giovanni Di Lorenzo (3330 minuti) e il portiere del Parma Luigi Sepe (anche lui con 3330 minuti).