E' morto Tomas Carlovich: El Trinche aggredito per la bici

La leggenda del calcio argentino è stato aggredito da due ragazzini che volevano rubargli la bici. El Trinche aveva 74 anni.

L' piange Tomas Carlovich, meglio noto come El Trinche ovvero 'il miglior calciatore argentino' secondo Diego Armando Maradona.

Carlovich è morto all'età di 71 anni a causa di una violenta aggressione subita da due ragazzini che volevano rubargli la bici. Nella collutazione l'ex calciatore è caduto a terra battendo violentemente la testa ed era entrato in coma.

Al Trinche Carlovich lo asaltaron para robarle la bicicleta en la que andaba. Le dieron un palazo en la cabeza. Está internado en el Heca, de Rosario. Vía @Cadena3Com pic.twitter.com/Qr6fpHyvXi — Diego Borinsky (@diegoborinsky) May 6, 2020

La notizia della morte di Carlovich, mito del calcio albiceleste negli anni '70, ovviamente ha colpito tutta l'Argentina. L'ex CT Bilardo ad esempio diceva di lui: "E' stato impressionante vederlo giocare".

Nonostante non abbia mai giocato nelle grandi squadre della capitale o in Nazionale, El Trinche è rimasto impresso nella memoria collettiva come uno dei simboli di un calcio romantico in cui la giocata valeva più di una vittoria.

Il suo tratto distintivo era il doppio tunnel per cui riceveva addirittura un bonus economico e gli valse l'ammirazione di Maradona: "Il miglior calciatore ha già giocato a Rosario, e il suo nome è Carlovich".