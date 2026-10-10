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Serie B
team-logoVirtus Entella
Stadio Comunale di Chiavari
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Dove vedere Virtus Entella-Juve Stabia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Virtus Entella vs Juve Stabia
Virtus Entella
Juve Stabia
Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Virtus Entella e Juve Stabia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 6
Stadio Comunale di Chiavari

Virtus Entella - Juve Stabia sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura completa della partita.

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Virtus Entella-Juve Stabia: data e orario

La Virtus Entella ospita la Juve Stabia allo Stadio Comunale di Chiavari in una sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27. Due squadre che si trovano nella parte bassa della classifica si affrontano in una partita che può valere molto per entrambe.

I liguri di Andrea Chiappella arrivano a questo appuntamento dopo un avvio di stagione altalenante. Il pareggio per 0-0 contro la Cremonese è l'ultimo risultato utile per l'Entella, che cerca continuità dopo la bella vittoria esterna a Pisa.

La Juve Stabia di Pietro De Giorgio ha mostrato un volto concreto nelle ultime settimane, collezionando tre pareggi consecutivi in Serie B. Le Vespe vengono anche da un test amichevole contro la Lazio, terminato 3-3, che ha offerto minuti preziosi a diversi elementi della rosa.

I campani devono ritrovare la vittoria in campionato dopo il ko contro il Pisa e rilanciarsi in classifica. La trasferta di Chiavari rappresenta un'occasione concreta per muovere punti importanti.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Virtus Entella - Juve Stabia

Allenatore

  • A. Chiappella

Per la Virtus Entella, mister Andrea Chiappella non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non sono disponibili aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche: ulteriori notizie saranno diffuse a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Juve Stabia, l'allenatore Pietro De Giorgio non ha reso nota la probabile formazione. Non risultano al momento indisponibili segnalati: la situazione verrà aggiornata nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

VEN

VEN - Forma

SUD
S1-0
CES
S1-2
LRV
D2-2
PIS
V1-4
CRE
D0-0
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
JUV

JUV - Forma

SAM
V1-2
PIS
S0-3
LRV
D1-1
CES
D1-1
LAZ
D3-3
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Virtus Entella ha raccolto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. Il momento migliore è stata la vittoria per 1-4 in casa del Pisa, seguita però da un pareggio e un pari a reti bianche contro la Cremonese. Nelle cinque gare la squadra ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5, con un rendimento complessivo altalenante.

La Juve Stabia ha messo insieme 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. I campani hanno vinto in casa della Sampdoria per 1-2 e poi non hanno più perso, anche se i tre pareggi consecutivi in Serie B evidenziano una certa difficoltà a chiudere le partite. In totale nelle cinque gare le Vespe hanno segnato 6 reti e ne hanno incassate 8.

Precedenti

Testa a testa

Virtus EntellaPareggioJuve Stabia
1
3
1
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
Virtus Entella badge
Virtus Entella
VEN
0
FIN
Serie B
Virtus Entella badge
Virtus Entella
VEN
1
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
FIN
Serie B
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
1
Virtus Entella badge
Virtus Entella
VEN
1
FIN
Serie B
Virtus Entella badge
Virtus Entella
VEN
2
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
0
FIN
Serie C
Juve Stabia badge
Juve Stabia
JUV
2
Virtus Entella badge
Virtus Entella
VEN
2
FIN
6Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Nei cinque precedenti tra le due squadre il bilancio è equilibrato, con una vittoria per parte e tre pareggi. L'ultimo incrocio in Serie B risale al gennaio 2026, quando la Juve Stabia si impose per 1-0 in casa propria. La serie racconta di sfide spesso tirate e decise da margini minimi, con le due squadre che si sono affrontate anche in Serie C in un recente passato.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
5410105+513
V
D
V
V
V
2
SudtirolSudtirolSUD
532093+611
V
D
V
D
V
3
MantovaMantovaMAN
5320105+511
D
V
D
V
V
4
AvellinoAvellinoAVE
6312117+410
V
S
D
V
V
5
ModenaModenaMOD
531184+410
V
D
S
V
V
6
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
531174+310
V
S
V
D
V
7
Hellas VeronaHellas VeronaVER
5212107+37
V
S
V
D
S
8
CesenaCesenaCES
514076+17
D
D
D
V
D
9
BeneventoBeneventoBEN
521265+17
V
V
S
D
S
10
PisaPisaPIS
52128807
D
S
V
V
S
11
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
521256-17
S
V
S
D
V
12
EmpoliEmpoliEMP
520346-26
S
S
V
S
V
13
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
5203613-76
S
V
S
S
V
14
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
512276+15
D
V
D
S
S
15
CremoneseCremoneseCRE
512257-25
D
D
V
S
S
16
LR VicenzaLR VicenzaLRV
5122710-35
S
D
D
S
V
17
SampdoriaSampdoriaSAM
6114613-74
S
V
S
S
S
18
CatanzaroCatanzaroCAT
510459-43
S
V
S
S
S
19
Juve StabiaJuve StabiaJUV
512247-31
D
D
S
V
S
20
CarrareseCarrareseCAR
501426-41
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica la Virtus Entella occupa la quattordicesima posizione, mentre la Juve Stabia si trova al diciannovesimo posto. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della graduatoria.


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