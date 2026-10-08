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Dove vedere tutte le partite della Sampdoria in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Sampdoria
Serie B

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite della Sampdoria in Serie B per la stagione 2026/27.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SAMPDORIA IN SERIE B

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Avellino vs Sampdoria
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Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel

Per guardare le partite della Sampdoria in Serie B nella stagione 2026/27, i tifosi blucerchiati possono sottoscrivere un abbonamento a DAZN oppure seguire il campionato attraverso LaB Channel, il canale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Entrambi i servizi permettono di seguire le gare del torneo cadetto e accompagnare la squadra nel corso della stagione.

Le partite della Sampdoria sono quindi visibili su DAZN e LaB Channel, con quest'ultimo accessibile tramite Amazon Prime Video.

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