Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
imago-sport-1083706831.jpgIPA Sport
GOAL

Dove vedere tutte le partite dell'Inter U23 per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Inter U23

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite dell'Inter U23 per la stagione 2026/27.

Team crestTeam crest
Savoia vs Inter U23
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport
Team crestTeam crest
Giugliano vs Inter U23
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport

I tifosi nerazzurri possono seguire il percorso della seconda squadra interista attraverso Sky e NOW, le piattaforme che trasmettono il campionato di Serie C e le principali competizioni collegate.

Inter U23 in diretta tv e streaming: Sky e NOW

Tutte le partite dell'Inter U23 in Serie C sono visibili su Sky, che propone la copertura della regular season, dei playoff e della Supercoppa. Gli incontri vengono trasmessi sui canali Sky Sport, con Sky Sport Calcio al canale 202 e gli altri canali dedicati alla competizione.

Per chi preferisce lo streaming, l'alternativa è NOW, che permette di seguire tutte le partite del campionato attraverso il Pass Sport. La copertura comprende anche la Coppa Italia Serie C a partire dagli ottavi di finale.

Quanto costa vedere l'Inter U23 su NOW?

Il Pass Sport di NOW costa 29,99 euro al mese con rinnovo mensile. È inoltre disponibile, per i nuovi clienti e fino al 26 ottobre 2026, un'offerta a 19,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi, al termine dei quali si applica il prezzo di listino in vigore.

Per quanto riguarda Sky, la Serie C è inclusa nell'offerta Sky Calcio: il costo effettivo dipende dal pacchetto sottoscritto e dalle promozioni disponibili.

I sostenitori dell'Inter U23 possono quindi scegliere tra la visione televisiva con Sky e quella in streaming con NOW per seguire la squadra durante tutta la stagione.

Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport
Scopri le migliori offerteAbbonati a NOW


TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google