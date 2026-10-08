Dove vedere tutte le partite dell'Inter U23 per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Savoia vs Inter U23 NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport Giugliano vs Inter U23 NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport

I tifosi nerazzurri possono seguire il percorso della seconda squadra interista attraverso Sky e NOW, le piattaforme che trasmettono il campionato di Serie C e le principali competizioni collegate.

Inter U23 in diretta tv e streaming: Sky e NOW

Tutte le partite dell'Inter U23 in Serie C sono visibili su Sky, che propone la copertura della regular season, dei playoff e della Supercoppa. Gli incontri vengono trasmessi sui canali Sky Sport, con Sky Sport Calcio al canale 202 e gli altri canali dedicati alla competizione.

Per chi preferisce lo streaming, l'alternativa è NOW, che permette di seguire tutte le partite del campionato attraverso il Pass Sport. La copertura comprende anche la Coppa Italia Serie C a partire dagli ottavi di finale.

Quanto costa vedere l'Inter U23 su NOW?

Il Pass Sport di NOW costa 29,99 euro al mese con rinnovo mensile. È inoltre disponibile, per i nuovi clienti e fino al 26 ottobre 2026, un'offerta a 19,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi, al termine dei quali si applica il prezzo di listino in vigore.

Per quanto riguarda Sky, la Serie C è inclusa nell'offerta Sky Calcio: il costo effettivo dipende dal pacchetto sottoscritto e dalle promozioni disponibili.

I sostenitori dell'Inter U23 possono quindi scegliere tra la visione televisiva con Sky e quella in streaming con NOW per seguire la squadra durante tutta la stagione.



