Dove vedere tutte le partite dell'Ascoli in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Sudtirol vs Ascoli Calcio 1898 FC DAZN Guarda in diretta su DAZN LaB Channel

La Serie B 2026/27 è iniziata e i tifosi dell'Ascoli possono seguire il cammino dei bianconeri in campionato sia in televisione sia in streaming. Le partite sono disponibili su DAZN e LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B accessibile tramite Amazon Prime Video e OneFootball TV.

Come vedere l'Ascoli in Serie B su DAZN

DAZN trasmette tutte le partite della Serie B 2026/27, comprese quelle dell'Ascoli. Per seguire il campionato è disponibile il piano DAZN Goal, che include l'intero torneo cadetto, oltre ad altri contenuti calcistici.

L'abbonamento costa 19,99 euro al mese con la formula mensile, 13,99 euro al mese con il pagamento annuale dilazionato in 12 rate oppure 129 euro per 12 mesi con pagamento anticipato.

Ascoli su LaB Channel: come funziona e quanto costa

In alternativa è possibile scegliere LaB Channel, che trasmette tutte le partite della Serie B. Il canale è disponibile su Amazon Prime Video e OneFootball TV, con un abbonamento mensile a partire da 9,99 euro.

I tifosi bianconeri possono quindi scegliere la piattaforma più adatta alle proprie esigenze per seguire tutte le gare dell'Ascoli in campionato.