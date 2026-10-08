Dove vedere tutte le partite del Vicenza in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Per seguire il Vicenza in Serie B nella stagione 2026/27, i tifosi biancorossi possono affidarsi a DAZN oppure a LaB Channel. Entrambi i servizi trasmettono tutte le partite del campionato, con la possibilità di guardare gli incontri in diretta attraverso le rispettive piattaforme digitali.
Come vedere il Vicenza in Serie B su DAZN
DAZN propone la copertura integrale della Serie B, comprese tutte le gare del Vicenza. Il piano Goal permette di accedere al campionato cadetto e rappresenta una soluzione per chi desidera seguire il calcio senza acquistare l'offerta più completa della piattaforma.
L'abbonamento costa 19,99 euro al mese con rinnovo mensile, 13,99 euro al mese per 12 mesi con pagamento dilazionato oppure 129 euro per un anno pagato anticipatamente.
Vicenza su LaB Channel: costi e streaming
Le partite dei biancorossi sono visibili anche su LaB Channel, il canale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video e OneFootball TV. Il prezzo dell'abbonamento parte da 9,99 euro al mese.
DAZN e LaB Channel permettono dunque di seguire l'intero campionato, lasciando ai tifosi la possibilità di scegliere in base al costo e alle proprie preferenze di visione.