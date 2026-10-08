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Cesena tifosiGetty Images
GOAL

Dove vedere tutte le partite del Cesena in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Cesena
Serie B

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Cesena in Serie B per la stagione 2026/27.

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Benevento vs Cesena
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel

La Serie B 2026/27 è iniziata e i tifosi del Cesena possono seguire tutte le partite della squadra attraverso due piattaforme: DAZN e LaB Channel, il canale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video e OneFootball TV.

Come vedere il Cesena in Serie B su DAZN

DAZN permette di guardare l'intero campionato di Serie B, incluse tutte le gare del Cesena, sia in diretta sia on demand. Il piano Goal è la soluzione dedicata a chi vuole seguire il torneo cadetto senza sottoscrivere un pacchetto più ampio.

Il costo è di 19,99 euro al mese con il piano mensile, 13,99 euro al mese per 12 mesi con la formula annuale rateizzata oppure 129 euro per un anno con pagamento in un'unica soluzione.

Scopri le migliori offerteAbbonati a DAZN

LaB Channel su Amazon Prime Video

Un'altra possibilità è rappresentata da LaB Channel, che propone tutte le partite della Serie B. Il servizio si può attivare su Amazon Prime Video oppure tramite OneFootball TV, con prezzi a partire da 9,99 euro al mese.

La scelta tra DAZN e LaB Channel consente quindi ai sostenitori del Cesena di seguire il percorso della squadra durante tutta la stagione.

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