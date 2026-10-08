Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Benevento Serie BGetty Images
GOAL

Dove vedere tutte le partite del Benevento in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Benevento
Serie B

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Benevento in Serie B per la stagione 2026/27.

Team crestTeam crest
Sassuolo vs Milan
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
NOW
Sky Sport
Team crestTeam crest
Milan vs Atalanta
DAZN
Team crestTeam crest
Udinese vs Milan
DAZN

La stagione 2026/27 offre ai tifosi del Benevento diverse opzioni per seguire le partite della squadra in Serie B. Il campionato è disponibile integralmente su DAZN e LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B che si può guardare attraverso Amazon Prime Video e OneFootball TV.

Benevento in tv e streaming: DAZN e il piano Goal

Per vedere tutte le partite del Benevento è possibile scegliere DAZN Goal, il pacchetto che comprende l'intero campionato cadetto. Gli incontri sono disponibili in diretta e on demand, così da poter recuperare anche le gare già disputate.

Il piano costa 19,99 euro al mese nella versione mensile. Sono previste anche due formule annuali: 13,99 euro al mese per 12 mesi oppure 129 euro con pagamento anticipato.

Scopri le migliori offerteAbbonati a DAZN

Quanto costa LaB Channel su Amazon Prime Video

In alternativa a DAZN, i sostenitori giallorossi possono abbonarsi a LaB Channel. Il servizio trasmette tutte le partite della Serie B ed è accessibile su Amazon Prime Video e OneFootball TV.

Il costo mensile parte da 9,99 euro. Prima di sottoscrivere l'abbonamento è opportuno verificare le condizioni aggiornate delle due piattaforme, per individuare l'offerta più adatta alle proprie esigenze.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google