Dove vedere tutte le partite del Benevento in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

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La stagione 2026/27 offre ai tifosi del Benevento diverse opzioni per seguire le partite della squadra in Serie B. Il campionato è disponibile integralmente su DAZN e LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B che si può guardare attraverso Amazon Prime Video e OneFootball TV.

Benevento in tv e streaming: DAZN e il piano Goal

Per vedere tutte le partite del Benevento è possibile scegliere DAZN Goal, il pacchetto che comprende l'intero campionato cadetto. Gli incontri sono disponibili in diretta e on demand, così da poter recuperare anche le gare già disputate.

Il piano costa 19,99 euro al mese nella versione mensile. Sono previste anche due formule annuali: 13,99 euro al mese per 12 mesi oppure 129 euro con pagamento anticipato.

Quanto costa LaB Channel su Amazon Prime Video

In alternativa a DAZN, i sostenitori giallorossi possono abbonarsi a LaB Channel. Il servizio trasmette tutte le partite della Serie B ed è accessibile su Amazon Prime Video e OneFootball TV.

Il costo mensile parte da 9,99 euro. Prima di sottoscrivere l'abbonamento è opportuno verificare le condizioni aggiornate delle due piattaforme, per individuare l'offerta più adatta alle proprie esigenze.