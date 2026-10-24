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Serie B
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Dove vedere Sudtirol-Sampdoria in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Sudtirol vs Sampdoria
Sudtirol
Sampdoria
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Dove vedere la partita di Serie B tra Sudtirol e Sampdoria: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 8
Stadio M. Druso

Sudtirol-Sampdoria è disponibile in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i canali per seguire la partita in TV e in streaming.

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Sudtirol-Sampdoria: data e orario

Allo Stadio M. Druso di Bolzano va in scena Sudtirol-Sampdoria, sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27. I padroni di casa occupano la quinta posizione in classifica, mentre i blucerchiati arrivano dal fondo della graduatoria con urgenza di punti.

Il Sudtirol di Davide Possanzini ha mostrato solidità nelle ultime settimane, costruendo un profilo da squadra di vertice. Il 4-1 esterno rifilato all'Arezzo resta tra i risultati più convincenti del loro percorso stagionale.

La Sampdoria di Bernardo Corradi attraversa invece un momento difficile. I blucerchiati hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, incluso il pesante 4-1 subito in casa dell'Avellino.

Per i genovesi, questa trasferta a Bolzano rappresenta un banco di prova impegnativo. Trovare punti contro una delle squadre più in forma del torneo sarebbe un segnale importante per uscire dalla zona pericolosa.

Il Sudtirol, dal canto suo, vuole consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. Una vittoria casalinga darebbe ulteriore slancio al progetto di Possanzini.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Sudtirol - Sampdoria

Allenatore

  • D. Possanzini

Sul fronte del Sudtirol, Davide Possanzini non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento indisponibili o squalificati, e il probabile undici titolare sarà reso noto nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Sampdoria la situazione è analoga: Bernardo Corradi non ha diffuso informazioni su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

SUD

SUD - Forma

MOD
D1-1
GEN
S1-0
ARE
V1-4
ASC
D0-0
JUV
S3-0
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SAM

SAM - Forma

PAL
S3-1
MAN
S2-0
CAT
V2-1
AVE
S4-1
ARE
S1-2
Gol segnato (subito)
5/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Sudtirol arriva a questa partita con un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato in Serie B è la sconfitta per 3-0 contro la Juve Stabia, mentre in precedenza i biancorossi avevano pareggiato 0-0 con l'Ascoli e vinto 4-1 in casa dell'Arezzo. Nelle cinque uscite la squadra di Possanzini ha segnato sette reti e ne ha concesse quattro.

La Sampdoria presenta un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro l'Arezzo, che segue il ko per 4-1 contro l'Avellino. L'unico successo nel periodo è arrivato contro il Catanzaro per 2-1. I blucerchiati hanno segnato cinque reti e ne hanno subite undici nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa

SudtirolPareggioSampdoria
3
0
2
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
1
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
0
FIN
Serie B
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
3
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
1
FIN
Serie B
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
2
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
1
FIN
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
1
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
0
FIN
Serie B
Sampdoria badge
Sampdoria
SAM
0
Sudtirol badge
Sudtirol
SUD
1
FIN
6Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nell'ultimo precedente disponibile, datato maggio 2026, la Sampdoria si impose per 1-0 in casa contro il Sudtirol in Serie B. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è favorevole al Sudtirol con tre vittorie contro due della Sampdoria. Le due squadre si sono affrontate con regolarità in Serie B nelle ultime stagioni, con sfide spesso decise da episodi.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
7610167+919
V
V
V
D
V
2
MantovaMantovaMAN
7421138+514
S
V
D
V
D
3
PisaPisaPIS
7412149+513
V
V
D
S
V
4
ModenaModenaMOD
7412128+413
S
V
V
D
S
5
SudtirolSudtirolSUD
733196+312
S
D
V
D
V
6
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
733185+312
D
D
V
S
V
7
AvellinoAvellinoAVE
7322128+411
D
V
S
D
V
8
BeneventoBeneventoBEN
7322107+311
D
V
V
V
S
9
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
7313814-610
V
D
S
V
S
10
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
7232108+29
V
D
D
V
D
11
LR VicenzaLR VicenzaLRV
82331115-49
V
D
S
S
D
12
Hellas VeronaHellas VeronaVER
72231412+28
D
S
V
S
V
13
CesenaCesenaCES
715189-18
D
S
D
D
D
14
CarrareseCarrareseCAR
721467-17
V
V
S
S
S
15
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
7214610-47
S
S
S
V
S
16
EmpoliEmpoliEMP
8215713-67
S
D
S
S
S
17
CremoneseCremoneseCRE
7133610-46
S
D
D
D
V
18
Juve StabiaJuve StabiaJUV
72328805
V
D
D
D
S
19
CatanzaroCatanzaroCAT
7115814-64
D
S
S
V
S
20
SampdoriaSampdoriaSAM
7115715-84
S
S
V
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B il Sudtirol occupa la quinta posizione, stabilmente nella parte alta della classifica, mentre la Sampdoria è ultima a quota ventesimo posto, in piena zona retrocessione. La distanza in graduatoria rende questa sfida particolarmente significativa per i blucerchiati.


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