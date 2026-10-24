Serie B - Game Week 8 24 ott 2026 - 09:00 Stadio M. Druso

Sudtirol-Sampdoria è disponibile in diretta su DAZN e su LaB Channel. Di seguito i canali per seguire la partita in TV e in streaming.

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Sudtirol-Sampdoria: data e orario

Allo Stadio M. Druso di Bolzano va in scena Sudtirol-Sampdoria, sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27. I padroni di casa occupano la quinta posizione in classifica, mentre i blucerchiati arrivano dal fondo della graduatoria con urgenza di punti.

Il Sudtirol di Davide Possanzini ha mostrato solidità nelle ultime settimane, costruendo un profilo da squadra di vertice. Il 4-1 esterno rifilato all'Arezzo resta tra i risultati più convincenti del loro percorso stagionale.

La Sampdoria di Bernardo Corradi attraversa invece un momento difficile. I blucerchiati hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, incluso il pesante 4-1 subito in casa dell'Avellino.

Per i genovesi, questa trasferta a Bolzano rappresenta un banco di prova impegnativo. Trovare punti contro una delle squadre più in forma del torneo sarebbe un segnale importante per uscire dalla zona pericolosa.

Il Sudtirol, dal canto suo, vuole consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. Una vittoria casalinga darebbe ulteriore slancio al progetto di Possanzini.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte del Sudtirol, Davide Possanzini non ha ancora comunicato la formazione ufficiale. Non risultano al momento indisponibili o squalificati, e il probabile undici titolare sarà reso noto nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Sampdoria la situazione è analoga: Bernardo Corradi non ha diffuso informazioni su infortuni, squalifiche o probabili titolari. Aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Sudtirol arriva a questa partita con un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato in Serie B è la sconfitta per 3-0 contro la Juve Stabia, mentre in precedenza i biancorossi avevano pareggiato 0-0 con l'Ascoli e vinto 4-1 in casa dell'Arezzo. Nelle cinque uscite la squadra di Possanzini ha segnato sette reti e ne ha concesse quattro.

La Sampdoria presenta un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro l'Arezzo, che segue il ko per 4-1 contro l'Avellino. L'unico successo nel periodo è arrivato contro il Catanzaro per 2-1. I blucerchiati hanno segnato cinque reti e ne hanno subite undici nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Nell'ultimo precedente disponibile, datato maggio 2026, la Sampdoria si impose per 1-0 in casa contro il Sudtirol in Serie B. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è favorevole al Sudtirol con tre vittorie contro due della Sampdoria. Le due squadre si sono affrontate con regolarità in Serie B nelle ultime stagioni, con sfide spesso decise da episodi.

Classifica





In Serie B il Sudtirol occupa la quinta posizione, stabilmente nella parte alta della classifica, mentre la Sampdoria è ultima a quota ventesimo posto, in piena zona retrocessione. La distanza in graduatoria rende questa sfida particolarmente significativa per i blucerchiati.





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