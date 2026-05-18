Dove vedere Sudtirol-Bari in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La gara decisiva, la notte da dentro o fuori. Sudtirol e Bari si ritrovano una contro l'altra nella gara di ritorno del playout di Serie B, a pochi giorni dalla gara d'andata disputata al San Nicola e finita 0-0.

Ciò significa che il Sudtirol si salverà non solo con una vittoria, ma anche con un altro pareggio. Mentre il Bari dovrà per forza vincere per evitare la retrocessione in Serie C. Questo in virtù della migliore classifica degli altoatesini, il criterio che verrà analizzato in caso di doppio pareggio. Non ci saranno dunque in alcun caso supplementari e rigori, così come i goal in trasferta non valgono doppio.

Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Sudtirol-Bari in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni.

Come guardare Sudtirol-Bari in diretta? Canale TV e diretta streaming

La gara tra Sudtirol e Bari sarà visibile in diretta tv e streaming, dunque scaricando l'app su una smart tv ma anche su un pc, tablet e cellulare, su due piattaforme: DAZN e LaB Channel.

Come guardare ovunque con una VPN

Sudtirol-Bari: ora di inizio

Serie B - Relegation Playoff Stadio M. Druso

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La gara fra Sudtirol e Bari, valida per il ritorno del playout di Serie B, si giocherà venerdì 22 maggio alle 20 allo stadio Druso di Bolzano, casa della formazione altoatesina.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sudtirol - Bari Probabile formazione Panchina Allenatore F. Castori Probabile formazione Panchina Allenatore M. Longo

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Sudtirol

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

Probabile formazione Bari

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica