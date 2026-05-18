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Serie B
team-logoSudtirol
Stadio M. Druso
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Guarda su DAZNGuarda su LaB Channel
Stefano Silvestri

Dove vedere Sudtirol-Bari in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie B
Sudtirol vs Bari
Sudtirol
Bari

Sudtirol e Bari decidono al Druso la permanenza in Serie B dopo lo 0-0 della gara d'andata: dove vedere la sfida decisiva del playout di Serie B in diretta tv e streaming.

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La gara decisiva, la notte da dentro o fuori. Sudtirol e Bari si ritrovano una contro l'altra nella gara di ritorno del playout di Serie B, a pochi giorni dalla gara d'andata disputata al San Nicola e finita 0-0.

Ciò significa che il Sudtirol si salverà non solo con una vittoria, ma anche con un altro pareggio. Mentre il Bari dovrà per forza vincere per evitare la retrocessione in Serie C. Questo in virtù della migliore classifica degli altoatesini, il criterio che verrà analizzato in caso di doppio pareggio. Non ci saranno dunque in alcun caso supplementari e rigori, così come i goal in trasferta non valgono doppio.

Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Sudtirol-Bari in diretta tv e streaming, oltre alle formazioni.

Come guardare Sudtirol-Bari in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La gara tra Sudtirol e Bari sarà visibile in diretta tv e streaming, dunque scaricando l'app su una smart tv ma anche su un pc, tablet e cellulare, su due piattaforme: DAZN e LaB Channel.

Serie B
Sudtirol crest
Sudtirol
SUD
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Bari
BAR

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Sudtirol-Bari: ora di inizio

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Serie B - Relegation Playoff
Stadio M. Druso

La gara fra Sudtirol e Bari, valida per il ritorno del playout di Serie B, si giocherà venerdì 22 maggio alle 20 allo stadio Druso di Bolzano, casa della formazione altoatesina.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sudtirol - Bari

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Castori

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Longo

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Sudtirol

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

Probabile formazione Bari

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.

Forma

SUD
-Forma

Goal segnato (subito)
2/11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

BAR
-Forma

Goal segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

SUD

Ultime 5 partite

BAR

2

Vittorie

3

Pareggi

0

Vittorie

3

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

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