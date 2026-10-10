Serie B - Game Week 6 10 ott 2026 - 09:00 Stadio M. Druso

Sudtirol-Ascoli è trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere Sudtirol-Ascoli Calcio 1898 FC con una VPN

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Sudtirol-Ascoli Calcio 1898 FC: data e orario

Allo Stadio M. Druso di Bolzano va in scena Sudtirol-Ascoli, sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27. Le due squadre si ritrovano di fronte in uno scontro che può dire molto sulle ambizioni di entrambe in questa fase della stagione.

Il Sudtirol arriva all'appuntamento dalla seconda posizione in classifica, frutto di un avvio di campionato convincente. Davide Possanzini ha costruito una squadra solida, capace di segnare e di difendere con ordine nelle ultime settimane.

L'Ascoli, guidato da Francesco Tomei, occupa la sesta posizione e sta attraversando un momento di buona continuità. I bianconeri hanno mostrato carattere nelle ultime uscite, raccogliendo risultati utili contro avversari di livello.

La sfida tra una squadra che punta a restare nelle primissime posizioni e una che vuole consolidarsi nella parte alta della graduatoria offre spunti tattici interessanti. Entrambe le panchine avranno lavoro da fare per trovare le giuste chiavi di lettura.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Sudtirol-Ascoli in diretta TV e in streaming.

Formazioni

In casa Sudtirol, mister Davide Possanzini prepara la gara senza che siano stati comunicati indisponibili o squalificati al momento. La probabile formazione non è ancora stata resa nota e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte ospite, Francesco Tomei guida l'Ascoli senza che risultino defezioni ufficiali. Anche per i bianconeri il probabile undici titolare sarà da definire nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Sudtirol arriva alla sfida con un ruolino recente di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare tra Serie B e Coppa Italia. L'ultimo risultato in campionato è stato un netto 4-1 esterno contro l'Arezzo, mentre in precedenza i biancorossi avevano pareggiato 1-1 con il Modena e battuto 2-0 il Catanzaro. L'unica sconfitta è arrivata in Coppa Italia contro il Genoa per 1-0. Complessivamente la squadra di Possanzini ha segnato sette reti e ne ha subite quattro nelle ultime cinque uscite.

L'Ascoli presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie B. I marchigiani hanno vinto 3-1 contro l'Avellino nell'ultima giornata e in precedenza avevano superato 1-0 il Benevento. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Calcio Padova per 1-0. La squadra di Tomei ha realizzato sei gol e ne ha concessi tre in questo periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2024, quando l'Ascoli vinse 2-1 in casa contro il Sudtirol in Serie B. Guardando agli ultimi quattro incontri disponibili, il Sudtirol ha ottenuto due vittorie contro una dell'Ascoli, con un pareggio a completare il quadro. Le sfide tra le due formazioni hanno spesso prodotto risultati equilibrati, con reti da entrambe le parti.

Classifica





In Serie B il Sudtirol occupa attualmente la seconda posizione, mentre l'Ascoli si trova al sesto posto.





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