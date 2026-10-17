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Dove vedere Strasburgo-Paris Saint-Germain in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Strasburgo vs Paris Saint-Germain
Strasburgo
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Dove vedere la partita di Ligue 1 tra Strasburgo e Paris Saint-Germain: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Ligue 1 - Game Week 7
Stade de la Meinau

Strasburgo vs Paris Saint-Germain è disponibile in diretta streaming su Ligue 1+. Le opzioni per seguire la partita in diretta sono indicate di seguito.

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Strasburgo-Paris Saint-Germain: data e orario

Il Paris Saint-Germain fa visita allo Strasburgo allo Stade de la Meinau in una sfida di Ligue 1 che arriva in un momento di grande slancio per i parigini.

Luis Enrique porta la squadra in Alsazia dopo una prestazione di altissimo livello in Champions League, dove il PSG ha demolito il Manchester City 4-2 all'Etihad Stadium a metà settimana. Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha e Maghnes Akliouche hanno tutti trovato la rete in una serata che ha confermato i parigini come la squadra più pericolosa d'Europa.

Dembele è stato tra i grandi protagonisti della serata europea, silenziando i critici con una prestazione di qualità. Lo stesso Luis Enrique ha scherzato nel post-partita sulla possibilità di concedergli delle vacanze, riconoscendo il rendimento straordinario del suo attaccante.

Dall'altra parte, lo Strasburgo di Hugo Oliveira arriva a questo appuntamento in un momento difficile. I padroni di casa hanno perso le ultime due partite di campionato, inclusa una sconfitta 2-1 contro il Nizza, e portano una lunga lista di assenti che complica ulteriormente la preparazione della gara.

In classifica, il PSG occupa una posizione superiore rispetto ai padroni di casa, e il divario di rendimento tra le due squadre nelle ultime settimane è evidente. Per i parigini, questa è un'occasione per consolidare il primato in campionato e mantenere il ritmo che li ha resi dominanti su tutti i fronti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Strasburgo vs Paris Saint-Germain in diretta TV e live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Strasburgo - Paris Saint-Germain

4-3-3
Strasburgo crest
Strasburgo
STR
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
F. JoergensenF. JoergensenK. CoulibalyK. Coulibalyteam-logoJ. Mitchellteam-logoG. AntwiOsoOsoteam-logoD. SousaD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. ReynaG. YassineG. Yassineteam-logoJ. OrtegaS. Amo-AmeyawS. Amo-AmeyawM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesF. RuizF. RuizL. BeraldoL. BeraldoJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaM. GodtsM. Godts
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
Strasburgo

Formazione titolare

Paris Saint-Germain

Allenatore

  • H. Oliveira
  • Luis Enrique

Lo Strasburgo deve fare i conti con una lista di indisponibili significativa. Hugo Oliveira non potrà contare su Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure, Martial Godo, Maxi Oyedele, Deivid Washington, Hermann Diandaga e Sebastian Nanasi, tutti fermi per infortunio. Non sono segnalate squalifiche. Il probabile undici titolare prevede Filip Joergensen tra i pali e Conrad Harder come riferimento offensivo.

Il PSG viaggia verso Strasburgo con una rosa quasi al completo. Luis Enrique dovrà rinunciare solo a Senny Mayulu e Alessandro Longoni per infortunio. Il tecnico spagnolo dovrebbe schierare Matvey Safonov in porta, con Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho e Nuno Mendes in difesa, Fabian Ruiz, Lucas Beraldo e Joao Neves a centrocampo, e Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia e Mika Godts nel tridente offensivo.

Stato di forma

STR

STR - Forma

RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
D1-1
PAR
S2-1
NCE
S2-1
Gol segnato (subito)
11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
PSG

PSG - Forma

SBR
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
Gol segnato (subito)
16/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Lo Strasburgo ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1, con il rendimento recente in netto calo. La squadra di Oliveira ha perso le ultime due uscite, inclusa la sconfitta 2-1 contro il Nizza del 11 ottobre, dopo aver pareggiato 1-1 con il Monaco. Le vittorie precedenti erano arrivate contro Troyes per 6-2 e contro il Lens per 2-1, ma la continuità è mancata nelle settimane successive.

Il PSG ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate tra Ligue 1 e Champions League, segnando abbondantemente in ogni occasione. Il risultato più recente è il 4-2 rifilato al Manchester City in Champions League, mentre in campionato i parigini hanno battuto il Le Mans 3-1 e vinto 2-1 sul campo del Marsiglia. In Champions League avevano già registrato una netta vittoria per 6-1 contro lo Slovan Bratislava. Nelle ultime cinque gare, il PSG ha subito solo due reti.

Precedenti

Testa a testa

StrasburgoPareggioParis Saint-Germain
1
1
3
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
3
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
2
FIN
Ligue 1
Strasburgo badge
Strasburgo
STR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
9Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 1° febbraio 2026, quando il PSG si impose 2-1 in casa dello Strasburgo allo Stade de la Meinau. Analizzando gli ultimi cinque incontri, il PSG ha vinto tre volte, lo Strasburgo una volta — con un successo casalingo 2-1 nel maggio 2025 — e una partita è terminata in pareggio, il 3-3 al Parco dei Principi nell'ottobre 2025. I parigini hanno generalmente prevalso in questo confronto, anche se lo Strasburgo ha dimostrato di poter essere competitivo tra le mura amiche.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
6420105+514
D
V
D
V
V
2
LilleLilleLIL
641194+513
V
S
V
V
D
3
RennesRennesREN
64111210+213
V
S
V
V
V
4
LioneLioneOL
6321114+711
S
V
D
V
D
5
Paris FCParis FCPAR
632184+411
S
V
D
V
V
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
6321118+311
V
V
V
S
D
7
TolosaTolosaTFC
72321211+19
V
D
V
D
S
8
BrestBrestB29
6222129+38
V
S
S
V
D
9
LorientLorientFCL
62226608
V
S
D
V
S
10
NizzaNizzaNCE
622257-28
V
V
S
D
S
11
LensLensRCL
62131110+17
V
S
D
S
S
12
StrasburgoStrasburgoSTR
62131112-17
S
S
D
V
V
13
AngersAngersSCO
6213710-37
S
V
D
S
V
14
MarsigliaMarsigliaOM
620498+16
V
S
S
S
S
15
Le MansLe MansLEM
71331015-56
S
S
V
D
D
16
AuxerreAuxerreAJA
6204816-86
S
V
V
S
S
17
TroyesTroyesTRO
6114413-94
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
S
S
D
S
D
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Ligue 1, il PSG occupa la sesta posizione mentre lo Strasburgo si trova al dodicesimo posto: un divario che riflette la differenza di rendimento stagionale tra le due squadre e che pone i parigini nettamente favoriti in questa trasferta alsaziana.


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