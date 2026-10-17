Ligue 1 - Game Week 7 17 ott 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Strasburgo vs Paris Saint-Germain è disponibile in diretta streaming su Ligue 1+. Le opzioni per seguire la partita in diretta sono indicate di seguito.

Come vedere Strasburgo-Paris Saint-Germain con una VPN

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Strasburgo-Paris Saint-Germain: data e orario

Il Paris Saint-Germain fa visita allo Strasburgo allo Stade de la Meinau in una sfida di Ligue 1 che arriva in un momento di grande slancio per i parigini.

Luis Enrique porta la squadra in Alsazia dopo una prestazione di altissimo livello in Champions League, dove il PSG ha demolito il Manchester City 4-2 all'Etihad Stadium a metà settimana. Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha e Maghnes Akliouche hanno tutti trovato la rete in una serata che ha confermato i parigini come la squadra più pericolosa d'Europa.

Dembele è stato tra i grandi protagonisti della serata europea, silenziando i critici con una prestazione di qualità. Lo stesso Luis Enrique ha scherzato nel post-partita sulla possibilità di concedergli delle vacanze, riconoscendo il rendimento straordinario del suo attaccante.

Dall'altra parte, lo Strasburgo di Hugo Oliveira arriva a questo appuntamento in un momento difficile. I padroni di casa hanno perso le ultime due partite di campionato, inclusa una sconfitta 2-1 contro il Nizza, e portano una lunga lista di assenti che complica ulteriormente la preparazione della gara.

In classifica, il PSG occupa una posizione superiore rispetto ai padroni di casa, e il divario di rendimento tra le due squadre nelle ultime settimane è evidente. Per i parigini, questa è un'occasione per consolidare il primato in campionato e mantenere il ritmo che li ha resi dominanti su tutti i fronti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Strasburgo vs Paris Saint-Germain in diretta TV e live streaming.

Formazioni

Lo Strasburgo deve fare i conti con una lista di indisponibili significativa. Hugo Oliveira non potrà contare su Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure, Martial Godo, Maxi Oyedele, Deivid Washington, Hermann Diandaga e Sebastian Nanasi, tutti fermi per infortunio. Non sono segnalate squalifiche. Il probabile undici titolare prevede Filip Joergensen tra i pali e Conrad Harder come riferimento offensivo.

Il PSG viaggia verso Strasburgo con una rosa quasi al completo. Luis Enrique dovrà rinunciare solo a Senny Mayulu e Alessandro Longoni per infortunio. Il tecnico spagnolo dovrebbe schierare Matvey Safonov in porta, con Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho e Nuno Mendes in difesa, Fabian Ruiz, Lucas Beraldo e Joao Neves a centrocampo, e Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia e Mika Godts nel tridente offensivo.

Stato di forma

Lo Strasburgo ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1, con il rendimento recente in netto calo. La squadra di Oliveira ha perso le ultime due uscite, inclusa la sconfitta 2-1 contro il Nizza del 11 ottobre, dopo aver pareggiato 1-1 con il Monaco. Le vittorie precedenti erano arrivate contro Troyes per 6-2 e contro il Lens per 2-1, ma la continuità è mancata nelle settimane successive.

Il PSG ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate tra Ligue 1 e Champions League, segnando abbondantemente in ogni occasione. Il risultato più recente è il 4-2 rifilato al Manchester City in Champions League, mentre in campionato i parigini hanno battuto il Le Mans 3-1 e vinto 2-1 sul campo del Marsiglia. In Champions League avevano già registrato una netta vittoria per 6-1 contro lo Slovan Bratislava. Nelle ultime cinque gare, il PSG ha subito solo due reti.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 1° febbraio 2026, quando il PSG si impose 2-1 in casa dello Strasburgo allo Stade de la Meinau. Analizzando gli ultimi cinque incontri, il PSG ha vinto tre volte, lo Strasburgo una volta — con un successo casalingo 2-1 nel maggio 2025 — e una partita è terminata in pareggio, il 3-3 al Parco dei Principi nell'ottobre 2025. I parigini hanno generalmente prevalso in questo confronto, anche se lo Strasburgo ha dimostrato di poter essere competitivo tra le mura amiche.

Classifica





In Ligue 1, il PSG occupa la sesta posizione mentre lo Strasburgo si trova al dodicesimo posto: un divario che riflette la differenza di rendimento stagionale tra le due squadre e che pone i parigini nettamente favoriti in questa trasferta alsaziana.





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