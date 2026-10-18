Serie B - Game Week 7 18 ott 2026 - 13:30 Stadio Luigi Ferraris

Sampdoria-Arezzo sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B disponibile tramite Amazon Prime Video. Di seguito i dettagli per abbonarsi e seguire la partita in streaming.

Come vedere Sampdoria-S.S. Arezzo con una VPN

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Sampdoria-S.S. Arezzo: data e orario

Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena un confronto di Serie B tra Sampdoria e S.S. Arezzo, due squadre che arrivano a questa sfida con situazioni di classifica e di forma molto diverse.

La Sampdoria di Bernardo Corradi attraversa un momento difficile. I blucerchiati hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato, inclusa la pesante sconfitta per 4-1 sul campo dell'Avellino nell'ultima giornata. L'unica vittoria nel recente periodo è arrivata contro il Catanzaro per 2-1.

La posizione in classifica non lascia tranquilli: la Sampdoria occupa il diciannovesimo posto in Serie B, una collocazione che rende questa partita quasi obbligatoria in ottica punti.

L'Arezzo di Cristian Bucchi arriva a Genova con un rendimento altrettanto discontinuo. I toscani hanno raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con il ko per 5-0 contro l'Hellas Verona tra i risultati più pesanti.

In classifica l'Arezzo occupa la dodicesima posizione, il che rende questo scontro diretto potenzialmente determinante per entrambe le squadre, con i blucerchiati che cercano punti salvezza e i toscani che vogliono consolidare la loro posizione a metà graduatoria.

Per chi non sarà sugli spalti del Ferraris, di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte della Sampdoria, Bernardo Corradi non ha ancora reso nota la formazione ufficiale: non sono disponibili informazioni su probabili titolari, infortuni o squalifiche, e i dettagli verranno aggiornati a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per l'Arezzo la situazione è analoga: Cristian Bucchi non ha comunicato le condizioni della rosa né la formazione probabile. Eventuali novità saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

La Sampdoria arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 4-1 contro l'Avellino, che segue i ko contro il Palermo per 3-1 e contro il Mantova per 2-0. L'unico successo nel periodo è arrivato contro il Catanzaro per 2-1. Nelle cinque partite i blucerchiati hanno segnato quattro gol e ne hanno subiti dieci.

L'Arezzo presenta un ruolino di marcia con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro la Cremonese, mentre la sconfitta più pesante è il 5-0 subito contro l'Hellas Verona. I toscani hanno conquistato tre punti grazie alla vittoria per 1-0 sull'Empoli. Nelle cinque gare l'Arezzo ha segnato un gol e ne ha incassati undici.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Sampdoria e S.S. Arezzo nelle ultime cinque sfide. Ulteriori informazioni sui confronti diretti potranno essere aggiunte nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Classifica





In Serie B la Sampdoria occupa il diciannovesimo posto, una posizione che la colloca nella zona più calda della classifica. L'Arezzo si trova al dodicesimo posto, a metà graduatoria: tre punti separano le due squadre in termini di urgenza, ma il risultato di questa gara potrebbe ridisegnare gli equilibri nella parte bassa del campionato.





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