Serie B - Game Week 6 10 ott 2026 - 13:30 Stadio Citta di Arezzo

Arezzo-Cremonese sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B disponibile tramite Amazon Prime Video. Di seguito i dettagli per abbonarsi e seguire la partita in streaming.

Come vedere S.S. Arezzo-Cremonese con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

S.S. Arezzo-Cremonese: data e orario

Allo Stadio Città di Arezzo va in scena una sfida di Serie B tra S.S. Arezzo e Cremonese, due squadre che cercano punti preziosi in un momento delicato della stagione.

L'Arezzo di Cristian Bucchi attraversa un periodo difficile. I grigiorossi di casa hanno perso tre delle ultime quattro partite di campionato, subendo gol in abbondanza e faticando a trovare continuità di rendimento.

La Cremonese di Fabio Pecchia arriva ad Arezzo con un umore ben diverso. I grigiorossi lombardi hanno raccolto risultati positivi nelle ultime uscite, comprese due vittorie in amichevole contro avversari di livello superiore.

In classifica entrambe le squadre si trovano nella parte medio-bassa della Serie B, il che rende questo confronto diretto particolarmente rilevante in ottica salvezza.

Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, di seguito trovate tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte dell'Arezzo, Cristian Bucchi non ha ancora comunicato la formazione ufficiale: non sono disponibili informazioni su probabili titolari, infortuni o squalifiche, e i dettagli verranno aggiornati a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Cremonese la situazione è analoga: Fabio Pecchia non ha reso note le condizioni della rosa né la formazione probabile. Eventuali novità saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Arezzo arriva a questa partita con un ruolino di marcia preoccupante: nelle ultime cinque uscite ha ottenuto una sola vittoria, contro l'Empoli per 1-0, a fronte di tre sconfitte in Serie B e una in amichevole. Il ko più pesante è stato il 5-0 subito contro l'Hellas Verona, mentre i toscani hanno perso anche contro Sudtirol per 4-1 e contro il Palermo per 3-2. Il bilancio complessivo parla di appena un successo, nessun pareggio e quattro sconfitte.

La Cremonese, al contrario, mostra segnali di solidità. Nelle ultime cinque partite i lombardi hanno vinto tre volte, pareggiate due, senza subire sconfitte. In Serie B hanno fermato sull'0-0 la Virtus Entella e pareggiato 2-2 contro il Cesena, mentre hanno battuto il Calcio Padova per 3-1. Le due vittorie in amichevole contro Monza (3-2) e Juventus (1-0) completano un quadro incoraggiante.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al settembre 2020, quando la Cremonese si impose per 4-0 sulla S.S. Arezzo in Coppa Italia. Guardando ai cinque incontri disponibili, la Cremonese ha vinto quattro volte contro una vittoria dell'Arezzo, con i lombardi che hanno segnato complessivamente dodici gol a fronte dei tre realizzati dai toscani.

Classifica





In classifica di Serie B, l'Arezzo occupa attualmente la tredicesima posizione, mentre la Cremonese si trova due gradini più in basso, al quindicesimo posto. Tre punti in palio che potrebbero spostare equilibri importanti nella parte medio-bassa della graduatoria.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV