Dove vedere Roma-Real Madrid in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Roma

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Roma-Real Madrid: mercoledì 14 ottobre ore 21

Lo Stadio Olimpico di Roma ospita una sfida di Champions League tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Real Madrid dell'ex Jose Mourinho. L'allenatore portoghese torna all'Olimpico da avversario dopo aver guidato la Roma dal 2021 al 2024, conquistando la Conference League nel 2022 e raggiungendo la finale di Europa League nel 2023.

La sfida segna anche il ritorno della Champions League allo Stadio Olimpico dopo sette anni: l'ultima gara casalinga della Roma nella competizione risaliva infatti al 12 febbraio 2019, quando i giallorossi superarono il Porto per 2-1.

I precedenti tra le due squadre in Champions League sorridono quasi sempre al Real Madrid. La Roma avrà bisogno di una prestazione collettiva di alto livello per invertire una tendenza storica che pesa.

Gasperini ha lavorato per costruire un'identità precisa alla sua Roma, distinta da quella delle gestioni precedenti. Il tecnico piemontese ha elogiato il Real Madrid come una delle squadre più forti d'Europa, riconoscendo la qualità degli avversari senza rinunciare alla fiducia nei propri mezzi. I giallorossi cercano punti pesanti in una competizione dove ogni risultato può risultare decisivo per il prosieguo del cammino europeo.

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Formazioni

Gasperini dovrebbe schierare Mile Svilar in porta, con una difesa composta da Gianluca Mancini, Mario Hermoso ed Evan N'Dicka. Sulle corsie laterali spazio a Wesley e Devyne Rensch, mentre a centrocampo agiranno Marten de Roon e Manu Kone. Paulo Dybala e Matias Soule supporteranno Donyell Malen nel reparto offensivo. Non si segnalano infortuni o squalifiche nella rosa giallorossa.

Mourinho risponde con Thibaut Courtois tra i pali e una linea difensiva formata da Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen e Denzel Dumfries. In mezzo al campo agiranno Jude Bellingham, Federico Valverde e Trent Alexander-Arnold, con Brahim Diaz e Yan Diomande e Kylian Mbappe davanti. Anche il Real Madrid non registra assenze per infortuni o squalifiche.

Stato di forma

La Roma arriva a questa partita da due pareggi nelle ultime due in Serie A contro Inter e Roma e anche nell'esordio in Champions League sono stati fermati dal Fenerbahce. Il Real Madrid presenta un bilancio più positivo: quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Gli spagnoli hanno battuto l'Inter 2-1 in Champions League e travolto il Rayo Vallecano 4-1 e l'Elche 2-3 in Liga, prima di cedere 2-1 all'Atletico Madrid. Nell'ultimo impegno hanno superato il Villarreal 1-0.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale a un'amichevole dell'agosto 2019, terminata 2-2. In Champions League, il Real Madrid ha sempre avuto la meglio: nella fase a gironi del 2018-19 vinse 2-0 all'Olimpico e 3-0 al Bernabeu, mentre nella fase finale del 2015-16 si impose 2-0 in entrambe le sfide. Nei cinque precedenti disponibili il Real Madrid non ha mai perso contro la Roma, raccogliendo quattro vittorie e un pareggio.

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