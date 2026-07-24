Dove vedere Queens Park Rangers-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

QPR vs Fiorentina sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in diretta.

Come vedere Queens Park Rangers-Fiorentina con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Queens Park Rangers-Fiorentina: sabato 25 luglio ore 16

Queens Park Rangers e Fiorentina si affrontano in un'amichevole estiva che porta i viola a testare la condizione fisica in vista della nuova stagione.

I Rangers stanno costruendo la loro preparazione cercando continuità dopo i risultati positivi ottenuti nel ritiro estivo in Austria. Si tratta di un banco di prova di livello internazionale, utile per valutare i progressi fatti durante il ritiro. I londinesi hanno già battuto il Wycombe Wanderers e pareggiato con il First Vienna FC nelle ultime settimane.

I viola, dal canto loro, hanno già disputato due amichevoli in questo luglio, segnando nove reti in due gare. La squadra sembra in buona forma atletica e tecnica.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

Il QPR ha ottenuto due vittorie e un pareggio nelle tre amichevoli estive disputate finora, battendo il Wycombe Wanderers 1-0 il 21 luglio e il Wiener Neustadt 3-1 il 16 luglio, oltre al pareggio a reti bianche contro il First Vienna FC.

La Fiorentina ha invece già segnato nove gol in due amichevoli, con l'8-1 alla Fiorentina U20 e l'1-0 al Gubbio in questo luglio.





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Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



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