Portogallo vs Croazia è trasmessa in diretta da DAZN. Di seguito il canale ufficiale e il link per seguire la partita in live streaming.

Come vedere Portogallo-Croazia con una VPN

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Portogallo-Croazia: data e orario

Il Portogallo affronta la Croazia al Toronto Stadium nel turno dei 32 della Coppa del Mondo 2026, con calcio d'inizio fissato per le 23:00 GMT del 2 luglio. Due delle nazionali europee più attrezzate di questa generazione si ritrovano di fronte in una sfida a eliminazione diretta sul suolo nordamericano.

Roberto Martinez porta la Seleção agli ottavi con cinque punti conquistati nel Girone K, frutto di una vittoria, due pareggi e una fase difensiva quasi impenetrabile: sei gol segnati e appena uno subito nelle tre partite del girone. Il 5-0 rifilato all'Uzbekistan rimane il risultato più netto del torneo per i portoghesi, ma la gestione tattica dello 0-0 contro la Colombia ha confermato la solidità strutturale della squadra.

Zlatko Dalic guida una Croazia che ha risposto con carattere dopo la pesante sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra alla prima giornata. I Vatreni hanno poi battuto Panama e Ghana per chiudere secondi nel Girone L con sei punti, dimostrando la capacità di reagire sotto pressione che ha contraddistinto questa generazione croata nei tornei internazionali.

Al centro della sfida c'è inevitabilmente il confronto tra Cristiano Ronaldo e Luka Modric, due capitani che continuano a trascinare le rispettive nazionali ben oltre i quarant'anni. Martinez ha difeso pubblicamente la centralità di Ronaldo nel progetto portoghese, definendo l'età un elemento secondario rispetto all'impatto che il numero sette esercita sul gruppo. Ronaldo non ha ancora segnato in una fase a eliminazione diretta di un Mondiale: Toronto potrebbe essere il palcoscenico giusto per rompere questo tabù.

In mezzo al campo si gioca un duello generazionale di grande spessore tecnico. Vitinha e João Neves cercheranno di imporre il ritmo portoghese, mentre Modric e Kovacic proveranno a rallentare la manovra avversaria e a sfruttare le transizioni rapide. Joško Gvardiol sarà chiamato a contenere la velocità delle catene esterne portoghesi.

Per entrambe le squadre si tratta di un appuntamento che non ammette errori. Il Portogallo non ha mai conquistato un Mondiale e la finestra temporale per questa generazione si sta restringendo. La Croazia sa che i knockout sono il suo habitat naturale.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Portogallo vs Croazia in TV e in live streaming, con orario ufficiale e ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Roberto Martinez non registra infortuni né squalificati nel gruppo portoghese in vista di questa partita. Il tecnico spagnolo dovrebbe schierare Diogo Costa in porta, con una difesa composta da Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes. In mediana spazio a Vitinha e João Neves, con Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Félix alle spalle di Cristiano Ronaldo.

Anche Zlatko Dalic può contare sull'intera rosa a disposizione, senza assenze confermate. Il probabile undici croato vede Livakovic tra i pali, Stanisic, Sutalo, Pongracic e Gvardiol in difesa, con Petar Sucic, Modric e Kovacic a centrocampo e Vlasic, Budimir e Perisic nel tridente offensivo. Eventuali aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Portogallo arriva a questa partita con tre risultati utili consecutivi nelle ultime cinque uscite, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta assente dalla serie recente. L'ultimo impegno si è concluso 0-0 contro la Colombia il 27 giugno, un risultato che ha certificato la qualificazione da secondi nel Girone K. La prestazione più convincente è arrivata contro l'Uzbekistan, battuto 5-0 in una gara che ha messo in mostra tutta la qualità offensiva della Seleção. Nelle ultime cinque partite, il Portogallo ha segnato dieci gol e ne ha subiti quattro.

La Croazia ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sulla Ghana il 27 giugno, con un gol decisivo nel finale. I Vatreni avevano già battuto Panama 1-0 nella seconda giornata del girone. La nota negativa è la sconfitta per 4-2 contro l'Inghilterra all'esordio mondiale, un risultato che ha messo sotto pressione la squadra di Dalic nelle fasi iniziali del torneo. Nelle ultime cinque uscite, la Croazia ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 18 novembre 2024, quando Croazia e Portogallo si divisero la posta con un 1-1 in UEFA Nations League A a Zagabria. Prima di quella gara, il Portogallo aveva vinto 2-1 in casa nel match di andata della stessa competizione a settembre 2024. Guardando agli ultimi cinque incontri, il Portogallo detiene il bilancio migliore con tre vittorie contro una della Croazia, più un pareggio, e ha segnato complessivamente più reti degli avversari nell'arco di questi confronti.

Classifica





Il Portogallo ha chiuso al secondo posto nel Girone K dei Mondiali 2026, mentre la Croazia ha terminato seconda nel Girone L.





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