Dove vedere oggi la Croazia ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming

Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.
3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.
Cose da tenere a mente:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra di navigazione in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.
In Croazia i diritti di trasmissione del torneo sono dell’emittente pubblica HRT. La partita andrà in onda in chiaro su HRT 1 o HRT 2 e sarà disponibile in streaming su HRTi. In Inghilterra, invece, la partita andrà in onda in chiaro su ITV (e su STV in Scozia): diretta TV su ITV1 e streaming su ITVX.
Qual è la prossima partita della Croazia ai Mondiali FIFA 2026?
L'esordio della Croazia nella fase a gironi del Mondiale 2026, contro l'Inghilterra, è in programma al Dallas Stadium. Essendo un match molto atteso, sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme premium.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Inghilterra
Data
Mercoledì 17 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
15:00 (ora locale) / 21:00 (BST)
Stadio
Dallas Stadium (AT&T Stadium)
Città
Arlington, Texas, Stati Uniti
Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026
🌍 Paese/Regione
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Algeria
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgio
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
🇧🇷 Brasile
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canada
🇨🇱 Cile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
🇭🇷 Croazia
🇨🇾 Cipro
🇨🇿 Repubblica Ceca
🇩🇰 Danimarca
🇪🇨 Ecuador
🇸🇻 El Salvador
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Figi
🇫🇮 Finlandia
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Germania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
🇭🇰 Hong Kong
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Giappone
🇽🇰 Kosovo
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Messico
Canale 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Messico
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
🇳🇵 Nepal
🇳🇱 Paesi Bassi
🇳🇿 Nuova Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
🇳🇴 Norvegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Perù
DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+
🇵🇹 Portogallo
🇷🇴 Romania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapore
🇿🇦 Sudafrica
🇪🇸 Spagna
🇸🇪 Svezia
🇨🇭 Svizzera
🇹🇷 Turchia
🇬🇧 Regno Unito
ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player
🇺🇸 Stati Uniti
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
🇻🇳 Vietnam
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Croazia?
Per seguire la campagna mondiale della Croazia basta sintonizzarsi su HRT.
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Croazia ai Mondiali FIFA 2026
Per seguire la Nazionale croata, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:
- Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
- Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV).
- Connettiti a un server strategico
- Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente.
- Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi il match della Croazia in diretta!
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- Scegli il piano: seleziona il Paese (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming delle partite da 90 minuti, consigliamo un piano da 10 o 20 GB.
- Installa l'eSIM: segui la procedura touch nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta.
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