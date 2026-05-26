Dove vedere oggi la Croazia ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi guardare.

3. Accedi allapiattaforma, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra di navigazione in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Croazia i diritti di trasmissione del torneo sono dell’emittente pubblica HRT. La partita andrà in onda in chiaro su HRT 1 o HRT 2 e sarà disponibile in streaming su HRTi. In Inghilterra, invece, la partita andrà in onda in chiaro su ITV (e su STV in Scozia): diretta TV su ITV1 e streaming su ITVX.

Qual è la prossima partita della Croazia ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Croazia nella fase a gironi del Mondiale 2026, contro l'Inghilterra, è in programma al Dallas Stadium. Essendo un match molto atteso, sarà trasmesso sia in chiaro sia su piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Inghilterra Data Mercoledì 17 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 15:00 (ora locale) / 21:00 (BST) Stadio Dallas Stadium (AT&T Stadium) Città Arlington, Texas, Stati Uniti

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Croazia?

Per seguire la campagna mondiale della Croazia basta sintonizzarsi su HRT.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Croazia ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale croata, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che trasmette gratis o in modo preferito. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente. Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi il match della Croazia in diretta!

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