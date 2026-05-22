Dove vedere oggi la Colombia ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming

Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.
Come usarla?
1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.
2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi usare.
3. Accedi, cerca lo streaming e premi Play.
Cose da tenere a mente:
1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.
2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.
3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.
In Colombia la partita sarà trasmessa da Caracol Televisión e RCN Televisión. La partita sarà trasmessa in diretta su Caracol TV e Canal RCN e sarà disponibile anche in streaming su Caracol Play e Deportes RCN. In Uzbekistan, la gara andrà in onda su Zo'r TV, visibile su digitale terrestre, cavo e piattaforme locali.
Qual è la prossima partita della Colombia ai Mondiali FIFA 2026?
L'esordio della Colombia nella fase a gironi del Mondiale FIFA 2026, contro l'Uzbekistan, si terrà all'iconico Estadio Azteca di Città del Messico. Essendo la prima partita dei Cafeteros e un match tra nazionali competitive, sarà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.
Dettagli
Informazioni
Avversario
Uzbekistan
Data
Mercoledì 17 giugno 2026
Ora del calcio d'inizio
20:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 18 giugno)
Stadio
Estadio Azteca (Stadio di Città del Messico)
Città
Città del Messico, Messico
Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026
🌍 Paese/Regione
📺 Emittente
🇦🇫 Afghanistan
🇦🇱 Albania
🇩🇿 Algeria
🇦🇩 Andorra
TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+
🇦🇷 Argentina
Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+
🇦🇺 Australia
🇦🇹 Austria
🇧🇪 Belgio
🇧🇴 Bolivia
Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Cile | Entel TV
🇧🇦 Bosnia-Erzegovina
🇧🇷 Brasile
SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play
🇧🇬 Bulgaria
🇨🇦 Canada
🇨🇱 Cile
Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+
🇨🇴 Colombia
Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+
🇨🇷 Costa Rica
🇭🇷 Croazia
🇨🇾 Cipro
🇨🇿 Repubblica Ceca
🇩🇰 Danimarca
🇪🇨 Ecuador
🇸🇻 El Salvador
🇪🇪 Estonia
🇫🇯 Figi
🇫🇮 Finlandia
🇫🇷 Francia
M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL
🇩🇪 Germania
🇬🇹 Guatemala
TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX
🇭🇳 Honduras
🇭🇰 Hong Kong
🇮🇩 Indonesia
TVRI | Vidio | TVRI Sport
🇮🇷 Iran
🇮🇪 Irlanda
🇮🇹 Italia
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇯🇵 Giappone
🇽🇰 Kosovo
🇲🇴 Macao
🇲🇺 Mauritius
🇲🇽 Messico
Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico
🌎 Medio Oriente e Nord Africa
🇳🇵 Nepal
🇳🇱 Paesi Bassi
🇳🇿 Nuova Zelanda
🇳🇮 Nicaragua
🇳🇴 Norvegia
🇵🇦 Panama
RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX
🇵🇪 Perù
DIRECTV Sports Perù | DGO | Disney+ Premium Cile | Paramount+
🇵🇹 Portogallo
🇷🇴 Romania
🇸🇲 San Marino
DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay
🇸🇬 Singapore
🇿🇦 Sudafrica
🇪🇸 Spagna
🇸🇪 Svezia
🇨🇭 Svizzera
🇹🇷 Turchia
🇬🇧 Regno Unito
ITV 1 UK | ITVX | STV Scozia | STV Player
🇺🇸 Stati Uniti
FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | App FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio
🇺🇾 Uruguay
🇺🇿 Uzbekistan
🇻🇪 Venezuela
🇻🇳 Vietnam
Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Colombia?
Per seguire la campagna mondiale della Colombia con James Rodríguez e Luis Díaz, sintonizzatevi su Bell Media e TSN.
Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Colombia ai Mondiali FIFA 2026
Per seguire la Nazionale colombiana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la visione gratuita. Ecco come:
- Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026.
- Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV).
- Connettiti a un server strategico
- Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente
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