Dove vedere oggi la Colombia ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming





Per guardare le partite al di fuori del Paese in cui vengono trasmesse, puoi aggirare le restrizioni geografiche con una VPN come ExpressVPN.

Come usarla?

1. Iscriviti a un servizio affidabile come ExpressVPN, NordVPN o Surfshark e installa l'app.

2. Connettiti a un server nel Paese della piattaforma che vuoi usare.

3. Accedi, cerca lo streaming e premi Play.

Cose da tenere a mente:

1. Evita le VPN gratuite: non offrono velocità e capacità di sblocco sufficienti per lo sport in diretta.

2. Su PC, apri una finestra in incognito per evitare cookie precedenti.

3. Aggirare i blocchi geografici viola i Termini di servizio di alcune piattaforme di streaming.

In Colombia la partita sarà trasmessa da Caracol Televisión e RCN Televisión. La partita sarà trasmessa in diretta su Caracol TV e Canal RCN e sarà disponibile anche in streaming su Caracol Play e Deportes RCN. In Uzbekistan, la gara andrà in onda su Zo'r TV, visibile su digitale terrestre, cavo e piattaforme locali.

Qual è la prossima partita della Colombia ai Mondiali FIFA 2026?

L'esordio della Colombia nella fase a gironi del Mondiale FIFA 2026, contro l'Uzbekistan, si terrà all'iconico Estadio Azteca di Città del Messico. Essendo la prima partita dei Cafeteros e un match tra nazionali competitive, sarà trasmesso sia in chiaro sia sulle piattaforme premium.

Dettagli Informazioni Avversario Uzbekistan Data Mercoledì 17 giugno 2026 Ora del calcio d'inizio 20:00 (ora locale) / 02:00 (BST, 18 giugno) Stadio Estadio Azteca (Stadio di Città del Messico) Città Città del Messico, Messico

Emittenti televisive mondiali dei Mondiali FIFA 2026

Quale emittente trasmette i Mondiali di calcio in Colombia?

Per seguire la campagna mondiale della Colombia con James Rodríguez e Luis Díaz, sintonizzatevi su Bell Media e TSN.

Le migliori VPN e gli streaming gratuiti per guardare la Colombia ai Mondiali FIFA 2026

Per seguire la Nazionale colombiana, basta “trasferirsi virtualmente” in un Paese che offre la visione gratuita. Ecco come:

Scegli una VPN veloce: ExpressVPN, NordVPN e Surfshark sono tra le migliori per il 2026. Installa l'app sul tuo dispositivo (PC, smartphone o TV) . Connettiti a un server strategico Apri il servizio di streaming: vai al sito o all'app dell'emittente Avvia la partita: cerca "Coppa del Mondo FIFA" e goditi la diretta!

In viaggio? Usa Saily eSIM per lo streaming.

Saily, servizio eSIM di Nord Security, ti permette di scaricare un pacchetto dati direttamente sul tuo telefono. Ideale per i Mondiali 2026, offre una connessione veloce per lo streaming live in 4K o HD senza interruzioni.

Scarica l'app Saily da App Store o Google Play. Scegli il piano: seleziona il Paese in cui ti trovi (es. Stati Uniti per il torneo) e il pacchetto dati. Per lo streaming di partite da 90 minuti, sono consigliati pianida 10 o 20 GB . Installa l'eSIM: segui la procedura touch-to-install nell'app. Non serve SIM fisica né graffetta. Attiva e guarda in streaming: una volta atterrato o quando hai bisogno di dati, attiva il piano. Apri la tua app di streaming e goditi la partita con una connessione mobile dedicata ad alta velocità.



