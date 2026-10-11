Serie B - Game Week 6 11 ott 2026 - 13:30 Stadio Alberto Braglia

Modena-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito trovate i dettagli per accedere alla copertura della partita.

Come vedere Modena-Hellas Verona con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Modena-Hellas Verona: data e orario

Lo Stadio Alberto Braglia di Modena ospita il confronto tra i Canarini e l'Hellas Verona, una sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27 che mette di fronte due squadre con ambizioni ben precise nella parte alta della classifica.

Il Modena di Daniele Galloppa arriva a questo appuntamento con un andamento altalenante nelle ultime settimane, ma con la consapevolezza di poter fare la voce grossa tra le mura amiche. Il Braglia è da sempre un campo ostico per le squadre ospiti, e i gialloblù di casa vorranno sfruttare ogni vantaggio.

L'Hellas Verona, guidato da Marco Baroni, ha mostrato segnali incoraggianti nelle ultime uscite e si presenta a Modena con la voglia di confermarsi tra le squadre più solide del torneo. Gli scaligeri hanno dimostrato di saper vincere anche lontano dal Bentegodi.

Si tratta di una partita tra due formazioni che occupano posizioni di rilievo in classifica, con punti pesanti in palio per entrambe le squadre in ottica playoff e posizionamento nella griglia di fine stagione.

Per chi vuole seguire la partita da casa o in mobilità, di seguito trovate tutte le informazioni su come vedere Modena-Hellas Verona in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sul fronte del Modena, mister Galloppa non ha ancora comunicato la formazione probabile e non si registrano aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche. Ulteriori informazioni saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Anche per l'Hellas Verona la situazione è analoga: Baroni non ha reso nota la probabile formazione, né sono stati segnalati indisponibili o giocatori in diffida. Eventuali novità verranno aggiornate nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Modena arriva a questa partita con un rendimento complessivamente positivo nelle ultime cinque uscite, dove ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I Canarini hanno battuto l'Empoli per 2-1 nella gara più recente, confermando la capacità di portare a casa risultati importanti. In precedenza avevano perso contro l'Avellino, ma avevano risposto con una convincente vittoria per 3-0 in casa della Cremonese. Nel complesso la squadra ha segnato sette gol e ne ha subiti quattro, mostrando una discreta efficacia offensiva.

L'Hellas Verona presenta un bilancio di tre vittorie e una sconfitta nelle ultime quattro gare ufficiali, escludendo l'amichevole con il Lugano. Gli scaligeri hanno travolto l'Arezzo per 5-0, una prova di forza che testimonia la qualità del reparto offensivo, e hanno poi battuto il LR Vicenza 2-1 nell'ultimo impegno di campionato. L'unica nota negativa è la sconfitta per 3-1 contro il Benevento. Il Verona ha segnato nove gol nelle ultime quattro partite ufficiali, un dato che racconta di una squadra in buona forma realizzativa.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale a un'amichevole del luglio 2021, quando l'Hellas Verona si impose per 3-2 sul Modena. Bisogna tornare alla stagione 2012/13 di Serie B per trovare sfide ufficiali tra le due formazioni: in quell'annata i due confronti diretti si conclusero con una vittoria del Verona per 3-1 e due pareggi per 1-1, oltre a un successo degli scaligeri per 2-1. Il bilancio storico nei cinque incontri censiti sorride all'Hellas Verona, che non ha mai perso contro i Canarini in queste occasioni.

Classifica





In Serie B il Modena occupa la quinta posizione, mentre l'Hellas Verona si trova al settimo posto: entrambe le squadre sono nella zona calda della classifica dove ogni punto può fare la differenza nella corsa ai playoff, rendendo questo scontro diretto particolarmente rilevante per le ambizioni di entrambe.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV