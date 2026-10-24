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Serie B
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Dove vedere Modena-Cesena in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Modena vs Cesena
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Serie B

Dove vedere la partita di Serie B tra Modena e Cesena: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie B - Game Week 8
Stadio Alberto Braglia

Modena-Cesena è trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Modena-Cesena: data e orario

Allo Stadio Alberto Braglia di Modena va in scena il derby emiliano-romagnolo tra il Modena di Daniele Galloppa e il Cesena guidato da Alessandro Diamanti, valido per il campionato di Serie B 2026/27.

Il Modena arriva a questo appuntamento in un momento di forma altalenante. I canarini hanno perso l'ultima gara contro la Carrarese per 2-1, un risultato che ha frenato la loro corsa dopo due vittorie consecutive contro Hellas Verona ed Empoli.

Il Cesena, dal canto suo, attraversa un periodo di instabilità. I romagnoli non vincono da tre partite, con tre pareggi consecutivi nelle ultime uscite prima del confronto con l'Avellino, e cercano continuità per risalire la classifica.

Galloppa ha bisogno di una risposta immediata dopo la sconfitta esterna, mentre Diamanti vuole sfruttare il momento per portare il Cesena verso la zona play-off.

Le due squadre si ritrovano di fronte con obiettivi simili: entrambe puntano a consolidare la loro posizione nella parte alta della graduatoria. Chi avrà la meglio tra le mura del Braglia?

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Modena - Cesena

Allenatore

  • D. Galloppa

Il Modena è allenato da Daniele Galloppa. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per i canarini. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

Il Cesena è guidato da Alessandro Diamanti. Anche per i romagnoli non sono disponibili dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. La rosa definitiva sarà comunicata nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

MOD

MOD - Forma

AVE
S0-1
SUD
D1-1
EMP
V2-1
VER
V3-2
CAR
S2-1
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
CES

CES - Forma

MAN
D1-1
CRE
D2-2
JUV
D1-1
BEN
S2-0
AVE
D1-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Modena ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. I canarini arrivano dalla sconfitta per 2-1 contro la Carrarese nell'ultima giornata, dopo aver battuto l'Hellas Verona per 3-2 e l'Empoli per 2-1 nelle due uscite precedenti. L'unica altra sconfitta nel periodo è arrivata contro l'Avellino per 0-1. Complessivamente il Modena ha segnato sette gol e ne ha subiti sei in questo parziale.

Il Cesena presenta un bilancio di zero vittorie, quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I romagnoli arrivano dal pareggio per 1-1 contro l'Avellino nell'ultima uscita, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Benevento. In precedenza avevano pareggiato con Juve Stabia (1-1), Cremonese (2-2) e Mantova (1-1). In cinque partite il Cesena ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Testa a testa

ModenaPareggioCesena
1
2
2
Serie B
Modena badge
Modena
MOD
0
Cesena badge
Cesena
CES
0
FIN
Serie B
Cesena badge
Cesena
CES
1
Modena badge
Modena
MOD
0
FIN
Serie B
Modena badge
Modena
MOD
0
Cesena badge
Cesena
CES
1
FIN
Serie B
Cesena badge
Cesena
CES
2
Modena badge
Modena
MOD
2
FIN
Serie C
Modena badge
Modena
MOD
1
Cesena badge
Cesena
CES
0
FIN
3Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando Modena e Cesena si divisero la posta con uno 0-0 in casa dei canarini in Serie B. Nei cinque incontri censiti, il Cesena conta due vittorie contro una del Modena, con due pareggi. Il bilancio dei gol vede le due squadre molto equilibrate nei confronti diretti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
7610167+919
V
V
V
D
V
2
MantovaMantovaMAN
7421138+514
S
V
D
V
D
3
PisaPisaPIS
7412149+513
V
V
D
S
V
4
ModenaModenaMOD
7412128+413
S
V
V
D
S
5
SudtirolSudtirolSUD
733196+312
S
D
V
D
V
6
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
733185+312
D
D
V
S
V
7
AvellinoAvellinoAVE
7322128+411
D
V
S
D
V
8
BeneventoBeneventoBEN
7322107+311
D
V
V
V
S
9
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
7313814-610
V
D
S
V
S
10
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
7232108+29
V
D
D
V
D
11
LR VicenzaLR VicenzaLRV
82331115-49
V
D
S
S
D
12
Hellas VeronaHellas VeronaVER
72231412+28
D
S
V
S
V
13
CesenaCesenaCES
715189-18
D
S
D
D
D
14
CarrareseCarrareseCAR
721467-17
V
V
S
S
S
15
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
7214610-47
S
S
S
V
S
16
EmpoliEmpoliEMP
8215713-67
S
D
S
S
S
17
CremoneseCremoneseCRE
7133610-46
S
D
D
D
V
18
Juve StabiaJuve StabiaJUV
72328805
V
D
D
D
S
19
CatanzaroCatanzaroCAT
7115814-64
D
S
S
V
S
20
SampdoriaSampdoriaSAM
7115715-84
S
S
V
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Serie B il Modena occupa il quarto posto, mentre il Cesena si trova al dodicesimo posto in classifica.


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