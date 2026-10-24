Serie B - Game Week 8 24 ott 2026 - 09:00 Stadio Alberto Braglia

Modena-Cesena è trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel, le due piattaforme che detengono i diritti della Serie B 2026/27. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

Come vedere Modena-Cesena con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Modena-Cesena: data e orario

Allo Stadio Alberto Braglia di Modena va in scena il derby emiliano-romagnolo tra il Modena di Daniele Galloppa e il Cesena guidato da Alessandro Diamanti, valido per il campionato di Serie B 2026/27.

Il Modena arriva a questo appuntamento in un momento di forma altalenante. I canarini hanno perso l'ultima gara contro la Carrarese per 2-1, un risultato che ha frenato la loro corsa dopo due vittorie consecutive contro Hellas Verona ed Empoli.

Il Cesena, dal canto suo, attraversa un periodo di instabilità. I romagnoli non vincono da tre partite, con tre pareggi consecutivi nelle ultime uscite prima del confronto con l'Avellino, e cercano continuità per risalire la classifica.

Galloppa ha bisogno di una risposta immediata dopo la sconfitta esterna, mentre Diamanti vuole sfruttare il momento per portare il Cesena verso la zona play-off.

Le due squadre si ritrovano di fronte con obiettivi simili: entrambe puntano a consolidare la loro posizione nella parte alta della graduatoria. Chi avrà la meglio tra le mura del Braglia?

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Modena è allenato da Daniele Galloppa. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle probabili formazioni, sugli infortunati o sui giocatori squalificati per i canarini. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

Il Cesena è guidato da Alessandro Diamanti. Anche per i romagnoli non sono disponibili dati ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. La rosa definitiva sarà comunicata nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Modena ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. I canarini arrivano dalla sconfitta per 2-1 contro la Carrarese nell'ultima giornata, dopo aver battuto l'Hellas Verona per 3-2 e l'Empoli per 2-1 nelle due uscite precedenti. L'unica altra sconfitta nel periodo è arrivata contro l'Avellino per 0-1. Complessivamente il Modena ha segnato sette gol e ne ha subiti sei in questo parziale.

Il Cesena presenta un bilancio di zero vittorie, quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I romagnoli arrivano dal pareggio per 1-1 contro l'Avellino nell'ultima uscita, dopo la sconfitta per 2-0 contro il Benevento. In precedenza avevano pareggiato con Juve Stabia (1-1), Cremonese (2-2) e Mantova (1-1). In cinque partite il Cesena ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando Modena e Cesena si divisero la posta con uno 0-0 in casa dei canarini in Serie B. Nei cinque incontri censiti, il Cesena conta due vittorie contro una del Modena, con due pareggi. Il bilancio dei gol vede le due squadre molto equilibrate nei confronti diretti.

Classifica





In Serie B il Modena occupa il quarto posto, mentre il Cesena si trova al dodicesimo posto in classifica.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV