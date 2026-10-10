Serie B - Game Week 6 10 ott 2026 - 11:15 Stadio Romeo Menti, Vicenza

Vicenza-Pisa è trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Come vedere LR Vicenza-Pisa con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

LR Vicenza-Pisa: data e orario

Il Vicenza ospita il Pisa allo Stadio Romeo Menti in una sfida di Serie B che mette di fronte due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi nel corso di questa stagione 2026/27.

I biancorossi di Fabio Gallo attraversano un periodo difficile: quattro risultati negativi nelle ultime cinque gare di campionato hanno lasciato il Vicenza in una posizione scomoda nella parte bassa della classifica, lontano dalla zona tranquillità.

Il Pisa di Paolo Bianco arriva a Vicenza dopo un avvio di stagione altalenante. I nerazzurri hanno alternato prestazioni convincenti ad alcune battute d'arresto, cercando continuità in un campionato che non perdona le distrazioni.

La squadra toscana ha dimostrato di poter segnare con una certa regolarità, ma la solidità difensiva rimane un aspetto su cui lavorare, come testimoniano alcuni dei risultati recenti.

Per i padroni di casa, il fattore campo potrebbe fare la differenza: lo Stadio Romeo Menti ha storicamente rappresentato un ambiente caldo e partecipato, capace di trascinare la squadra nei momenti più delicati.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Vicenza-Pisa in diretta TV e in live streaming, con orario di inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Il Vicenza è guidato da Fabio Gallo: al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su probabili formazioni, infortuni o squalifiche in casa biancorossa. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

In casa Pisa, coach Paolo Bianco prepara la trasferta veneta senza che siano stati comunicati dati ufficiali su formazioni, indisponibili o diffidati. Anche per i nerazzurri, le ultime notizie saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Vicenza ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B, con un rendimento complessivo che riflette le difficoltà del momento. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro l'Hellas Verona, mentre in precedenza i biancorossi avevano fermato la Juve Stabia sull'1-1. La squadra ha segnato sette gol e ne ha subiti nove in questo parziale, con la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Avellino come punto più basso del periodo.

Il Pisa ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte considerando le ultime cinque gare tra tutte le competizioni. In Serie B, il risultato più recente è il pareggio per 2-2 contro il Mantova, mentre la sconfitta per 4-1 contro la Virtus Entella rappresenta il dato più preoccupante del lotto. I nerazzurri hanno segnato sette gol e ne hanno incassati undici nel periodo considerato.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2022, quando Pisa e Vicenza pareggiarono 2-2 in Serie B con i toscani in veste di squadra di casa. Guardando agli ultimi quattro incontri disponibili, il Pisa ha ottenuto una vittoria, mentre tre gare si sono concluse in parità, con le due squadre che hanno prodotto complessivamente partite ricche di gol, come testimonia il clamoroso 4-4 del 2020 al Romeo Menti.

Classifica





In classifica, il Vicenza occupa la sedicesima posizione, collocandosi nella parte più bassa della graduatoria dove la lotta per evitare la retrocessione è già una realtà concreta. Il Pisa si trova in decima posizione, in una zona di metà classifica che lascia aperte le ambizioni di risalita verso i piani alti.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV