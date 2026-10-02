Dove vedere Livorno-Pescara in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 8 3 ott 2026 - 11:30

Livorno-Pescara sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

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Livorno-Pescara: sabato 3 ottobre ore 17:30

Livorno e Pescara si affrontano in Serie C in una sfida tra due squadre che stanno percorrendo stagioni molto diverse. I labronici arrivano all'appuntamento con il vento in poppa, reduci da un momento di buona forma nel girone B.

Il Livorno ha costruito la sua striscia positiva con tre vittorie nelle ultime cinque uscite che testimoniano una squadra che sa come portare a casa i punti quando conta.

Il Pescara, dall'altra parte, fatica a trovare continuità. I risultati alterni nelle ultime settimane hanno lasciato gli abruzzesi in una posizione di classifica che non riflette le ambizioni iniziali del club.

La squadra di casa godrà del supporto del proprio pubblico, un fattore che nelle ultime settimane ha fatto la differenza in più di un'occasione. Il Pescara dovrà fare a meno di quella spinta per tentare di invertire un trend che preoccupa.

Per entrambe le formazioni, i tre punti in palio hanno un peso specifico importante in ottica classifica. Chi vuole restare agganciato alle posizioni che contano non può permettersi passi falsi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in streaming.

Stato di forma

Il Livorno arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I labronici hanno perso contro lo Spezia per 2-0, ma hanno risposto con due successi, l'ultimo dei quali per 3-2 contro la Pianese.

Il Pescara presenta invece un rendimento più irregolare: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La formazione adriatica ha perso l'ultimo impegno contro lo Spezia per 2-1 e nelle gare precedenti aveva ottenuto un solo successo, il 2-0 esterno contro il Vado.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al luglio 2020, quando il Pescara si impose per 1-0 in casa in Serie B. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Pescara ha vinto tre volte contro una sola vittoria del Livorno, con un pareggio a completare il quadro. Le sfide si sono giocate tutte in Serie B, con un totale di otto gol segnati dal Pescara e due dal Livorno nell'arco di quegli incontri.

Classifica





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