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Serie C
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Livorno-Pescara in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie C tra Livorno e Pescara: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 8

Livorno-Pescara sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

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Come vedere Livorno-Pescara con una VPN

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Livorno-Pescara: sabato 3 ottobre ore 17:30

Livorno e Pescara si affrontano in Serie C in una sfida tra due squadre che stanno percorrendo stagioni molto diverse. I labronici arrivano all'appuntamento con il vento in poppa, reduci da un momento di buona forma nel girone B.

Il Livorno ha costruito la sua striscia positiva con tre vittorie nelle ultime cinque uscite che testimoniano una squadra che sa come portare a casa i punti quando conta.

Il Pescara, dall'altra parte, fatica a trovare continuità. I risultati alterni nelle ultime settimane hanno lasciato gli abruzzesi in una posizione di classifica che non riflette le ambizioni iniziali del club.

La squadra di casa godrà del supporto del proprio pubblico, un fattore che nelle ultime settimane ha fatto la differenza in più di un'occasione. Il Pescara dovrà fare a meno di quella spinta per tentare di invertire un trend che preoccupa.

Per entrambe le formazioni, i tre punti in palio hanno un peso specifico importante in ottica classifica. Chi vuole restare agganciato alle posizioni che contano non può permettersi passi falsi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in streaming.

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

ATA
V1-0
SPE
S2-0
VAD
V3-2
GUM
D1-1
PNS
V3-2
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PES

PES - Forma

RAV
D0-0
ATA
S2-1
GUB
D1-1
VAD
V0-1
SPE
S1-2
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Livorno arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. I labronici hanno perso contro lo Spezia per 2-0, ma hanno risposto con due successi, l'ultimo dei quali per 3-2 contro la Pianese.

Il Pescara presenta invece un rendimento più irregolare: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La formazione adriatica ha perso l'ultimo impegno contro lo Spezia per 2-1 e nelle gare precedenti aveva ottenuto un solo successo, il 2-0 esterno contro il Vado.

Precedenti

Testa a testa

LivornoPareggioPescara
0
1
4
Serie B
Pescara badge
Pescara
PES
1
Livorno badge
Livorno
LIV
0
FIN
Serie B
Livorno badge
Livorno
LIV
0
Pescara badge
Pescara
PES
2
FIN
Serie B
Livorno badge
Livorno
LIV
0
Pescara badge
Pescara
PES
0
FIN
Serie B
Pescara badge
Pescara
PES
2
Livorno badge
Livorno
LIV
1
FIN
Serie B
Pescara badge
Pescara
PES
2
Livorno badge
Livorno
LIV
1
FIN
2Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale al luglio 2020, quando il Pescara si impose per 1-0 in casa in Serie B. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Pescara ha vinto tre volte contro una sola vittoria del Livorno, con un pareggio a completare il quadro. Le sfide si sono giocate tutte in Serie B, con un totale di otto gol segnati dal Pescara e due dal Livorno nell'arco di quegli incontri.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
7610144+1019
V
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
7520122+1017
V
V
V
V
D
3
GrossetoGrossetoGRO
7430134+915
V
V
D
D
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
7421126+614
S
V
V
D
V
5
LivornoLivornoLIV
7421108+214
V
D
V
S
V
6
CampobassoCampobassoCAM
73221110+111
V
D
D
V
S
7
TorresTorresTOR
732288011
D
D
V
V
S
8
ForliForliFOR
72411311+210
D
D
D
V
S
9
PerugiaPerugiaPER
7313611-510
V
S
S
S
V
10
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
723297+29
S
D
D
D
V
11
Atalanta U23Atalanta U23ATA
630379-29
S
V
V
S
V
12
PescaraPescaraPES
7223911-28
S
V
D
S
D
13
Ostia MareOstia MareOTM
721489-17
D
V
S
S
V
14
GubbioGubbioGUB
7214913-47
S
S
D
V
V
15
PinetoPinetoPIN
7142610-47
S
D
D
V
S
16
LatinaLatinaLAT
612358-35
S
D
S
V
S
17
VadoVadoVAD
712458-35
D
S
S
S
S
18
Vis PesaroVis PesaroVIS
7115816-84
V
S
S
S
S
19
PianesePianesePNS
703449-53
S
D
S
D
S
20
SambenedetteseSambenedetteseSAM
7025813-52
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


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