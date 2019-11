Dove vedere Juventus-Sassuolo in tv e streaming

La Juventus sfida il Sassuolo nel lunch match della 14ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La capolista di Maurizio Sarri sfida in casa il di Roberto De Zerbi nel lunch match della 14ª giornata di . Madama guida la graduatoria imbattuta con 35 punti e un cammino con 11 vittorie e 2 pareggi, gli emiliani si trovano al 14° posto a quota 13 con un cammino di 4 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte.

Percorso netto per i bianconeri contro i neroverdi, con 6 vittorie in altrettanti confronti disputati in casa in Serie A. In questa stagione la Juventus è la squadra che ha raccolto più punti, ben 8, grazie a goal realizzati nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

La Juventus ha collezionato 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, i neroverdi hanno rimediato invece 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate. Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Vecchia Signora con 5 reti realizzate, mentre Domenico Berardi, che non sarà della partita per infortunio, è il bomber del Sassuolo con 7 goal segnati.

La formazione emiliana è la vittima preferita di Gonzalo Higuain in Serie A: il 'Pipita' in carriera ha infatti rifilato 6 goal in 4 partite ai neroverdi, fra cui anche la tripletta in bianconero nel febbraio 2018.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-SASSUOLO

Juventus-Sassuolo si giocherà la mattina di domenica 1 dicembre 2019 nella cornice dell'Allianz Stadium di con fischio d'inizio previsto per le ore 12.30.

DOVE VEDERE JUVENTUS-SASSUOLO IN TV E STREAMING

Il lunch match Juventus-Sassuolo sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Juventus-Sassuolo sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno inoltre seguire la sfida in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina del sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android. Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SASSUOLO

Sarri potrebbe rilanciare Higuain in attacco come partner di Cristiano Ronaldo, mentre alle loro spalle è possibile il rientro di Bernardeschi al posto di Ramsey. Il centrocampo sarà quello tipo, con Khedira e Matuidi mezzali e Pjanic in regia. In porta tocca a Buffon, mentre sulle fasce tornano i 'titolari' Cuadrado e Alex Sandro. Al centro della difesa la consueta coppia composta da Bonucci e De Ligt.

Ben 6 gli infortunati nella rosa di De Zerbi: out Rogerio sulla fascia destra, Chiriches e Gian Marco Ferrari in difesa, Berardi e Defrel in attacco e il portiere Pegolo. Nel tridente d'attacco Djuricic e Boga potrebbero essere i due esterni offensivi ai lati del centravanti Caputo. Dubbi a centrocampo, dove Obiang e Bourabia che insidiano Magnanelli e Duncan, mentre per il ruolo di mezzala destra è vivo il ballottaggio fra Locatelli e Traoré, di rientro dall'esperienza nella Coppa d'Africa Under 23 con la sua Nazionale. In difesa, davanti a Consgili, coppia centrale composta da Romagna e Marlon, con Toljan e Kyriakopoulos terzini.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Caputo, Boga.