Dove vedere Juventus-Rennes in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Europa League - Game Week 3 22 ott 2026 - 12:45 Allianz Stadium

Juventus-Rennes è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Juventus-Rennes: giovedì 22 ottobre 2026

La Juventus ospita il Rennes all'Allianz Stadium di Torino in una serata di Europa League che arriva in un momento delicato per i bianconeri. La pressione in casa Juventus è palpabile, e una notte europea davanti al proprio pubblico rappresenta un'occasione per ritrovare fiducia.

I bianconeri arrivano a questo appuntamento dopo il pesante 3-0 subito in casa dalla Lazio in Serie A. Le reti di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru hanno smascherato una squadra capace di controllare il possesso ma incapace di trasformarlo in pericolo reale, con sole due conclusioni nello specchio in novanta minuti. Il portiere Guglielmo Vicario non ha nascosto la propria frustrazione al triplice fischio, mentre il difensore Gleison Bremer ha pubblicamente invitato i compagni ad assumersi le proprie responsabilità in campo.

Luciano Spalletti era squalificato in occasione della sconfitta con la Lazio, e le domande su come le sue indicazioni tattiche si traducano nelle prestazioni in partita continuano a circolare nell'ambiente. La situazione in panchina resta sotto osservazione, con la dirigenza che monitora attentamente i prossimi risultati prima di prendere qualsiasi decisione.

In Europa League, però, il quadro è ben diverso: la Juventus è a punteggio pieno con un rendimento che contrasta nettamente con la discontinuità mostrata in campionato e che conferisce a questa partita un peso tutto particolare.

Il Rennes arriva a Torino dopo la sconfitta per 4-3 contro il Paris FC in Ligue 1, una gara caotica in cui sono stati assegnati quattro rigori. I bretoni in Europa League hanno bisogno di punti per tenere vive le proprie ambizioni europee. Il difensore Charlie Cresswell ha parlato apertamente della convinzione del gruppo di poter arrivare lontano in questa competizione, ma la sfida contro una Juventus assetata di riscatto metterà alla prova quella fiducia.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Juventus-Rennes in diretta TV e in live streaming.

Stato di forma

La Juventus arriva dalla sconfitta casalinga per 3-0 contro la Lazio in Serie A, che ha fatto seguito al successo per 1-2 in Europa League sul campo del Celta Vigo. In precedenza, i bianconeri avevano pareggiato 1-1 con il Cagliari e battuto l'Atalanta per 2-0.

Il risultato più recente del Rennes è la sconfitta per 4-3 contro il Paris FC in Ligue 1, preceduta dal successo per 2-1 in Europa League contro l'OFI Creta. Da segnalare anche il netto 4-1 rifilato all'Auxerre, a fronte del pesanti ko 4-0 contro il Lione.





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