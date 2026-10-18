Serie B - Game Week 7 18 ott 2026 - 09:00 Stadio Romeo Menti, Stabia

Juve Stabia-Sudtirol è trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito trovi i canali disponibili per seguire la partita in TV e in streaming.

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Juve Stabia-Sudtirol: data e orario

Allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia va in scena Juve Stabia-Sudtirol, sfida valida per il campionato di Serie B 2026/27. Le due squadre arrivano all'appuntamento con situazioni di classifica molto diverse, il che rende la posta in palio asimmetrica ma non meno intensa.

La Juve Stabia di Pietro De Giorgio sta attraversando un momento di stallo. Le Vespe hanno raccolto quattro pareggi nelle ultime cinque partite tra campionato e amichevoli, senza riuscire a ritrovare la vittoria in Serie B dopo il ko contro il Pisa.

Il Sudtirol di Davide Possanzini si presenta invece con ben altra inerzia. I biancorossi occupano la quarta posizione in classifica e nelle ultime settimane hanno mostrato solidità e capacità realizzativa, con un netto 4-1 esterno contro l'Arezzo tra i risultati più recenti.

Per la Juve Stabia questa partita rappresenta un passaggio importante per allontanarsi dalla zona pericolosa. I campani hanno bisogno di punti e di ritrovare continuità di rendimento dopo un avvio di stagione deludente.

Il Sudtirol, dal canto suo, punta a confermare il proprio status di squadra di vertice. Una vittoria in trasferta consoliderebbe ulteriormente la posizione nella parte alta della graduatoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Juve Stabia, mister Pietro De Giorgio non ha ancora comunicato la formazione probabile. Non risultano al momento indisponibili o squalificati ufficiali: aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte ospite, Davide Possanzini guida il Sudtirol senza che siano state segnalate defezioni ufficiali. Anche per i biancorossi il probabile undici titolare sarà reso noto a ridosso della partita.

Stato di forma

La Juve Stabia ha raccolto zero vittorie, quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro la Virtus Entella in Serie B, mentre in precedenza le Vespe avevano impattato 3-3 in un'amichevole contro la Lazio e 1-1 sia con il Cesena che con il LR Vicenza in campionato. L'unica sconfitta è arrivata contro il Pisa per 0-3. Complessivamente la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite sette in questo periodo, evidenziando difficoltà a chiudere le partite.

Il Sudtirol presenta un ruolino di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato è il pareggio per 0-0 contro l'Ascoli in Serie B, mentre in precedenza i biancorossi avevano vinto 4-1 in casa dell'Arezzo e 2-0 contro il Catanzaro. Il pareggio 1-1 con il Modena e la sconfitta 1-0 contro il Genoa in Coppa Italia completano il quadro. La squadra di Possanzini ha segnato otto reti e ne ha concesse due nelle ultime cinque uscite di Serie B, mostrando una difesa solida.

Precedenti

Nei quattro precedenti disponibili tra le due squadre il bilancio è favorevole al Sudtirol, con due vittorie contro una della Juve Stabia e un pareggio. L'ultimo incrocio risale al maggio 2026, quando le due squadre si divisero la posta con un 1-1 in casa del Sudtirol in Serie B. In precedenza, nella sfida di dicembre 2025 al Romeo Menti, la Juve Stabia si era imposta per 1-0. La serie racconta di sfide spesso equilibrate e decise da episodi.

Classifica





In Serie B la Juve Stabia occupa la ventesima posizione, in piena zona retrocessione, mentre il Sudtirol si trova al quarto posto, nella parte alta della classifica. La distanza tra le due squadre in graduatoria rende questa sfida particolarmente significativa per le Vespe, che hanno bisogno di punti per uscire dalla zona pericolosa.





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