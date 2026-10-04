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EURO U21 Qualification
team-logoItalia U21
team-logoPolonia U21
Guarda su Rai 2
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Italia U21-Polonia U21 in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita delle qualificazioni agli Europei U21 tra Italia U21 e Polonia U21: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2, con live streaming disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

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Italia U21-Polonia U21: lunedì 5 ottobre ore 18.15

L'Italia U21 ospita la Polonia U21 in una sfida valida per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21, con gli azzurrini che cercano di consolidare la propria posizione nel Gruppo E.

Gli azzurri arrivano all'appuntamento in ottima condizione, forti di cinque vittorie consecutive che testimoniano la solidità del gruppo costruito dallo staff tecnico. L'ultima uscita contro l'Armenia U21, vinta fuori casa, ha confermato la continuità di rendimento di questa squadra.

La Polonia, però, non è avversaria da sottovalutare. I polacchi guidano il girone e si presentano a questa partita dopo aver battuto la Svezia U21 per 3-0 appena quattro giorni fa, dimostrando una forma altrettanto brillante.

Il precedente diretto più recente sorride alla Polonia: nella gara d'andata di questa stessa competizione, disputata nel novembre 2025, i polacchi si imposero 2-1 in casa propria. L'Italia vorrà ribaltare quel risultato davanti al proprio pubblico.

Con la Polonia al primo posto e l'Italia al secondo nel Gruppo E, questa partita ha tutto il peso di uno scontro diretto che può ridisegnare gli equilibri del girone. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

Stato di forma

ITA

ITA - Forma

MNE
V1-4
NMD
V4-0
SWE
V0-4
ALB
V1-0
ARM
V0-1
Gol segnato (subito)
14/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
POL

POL - Forma

ITA
V2-1
NMD
V0-1
ARM
V4-1
MNE
V0-1
SWE
V3-0
Gol segnato (subito)
11/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Sia l'Italia U21 che la Polonia arrivano a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque uscite, un ruolino di marcia che non lascia spazio a dubbi sulla solidità delle due squadre. Gli azzurrini hanno vinto il loro match più recente contro l'Armenia U21 con il punteggio di 0-1, mentre i polacchi hanno battuto la Svezia U21 3-0.

Precedenti

Testa a testa

Italia U21PareggioPolonia U21
1
0
2
EURO U21 Qualification
Polonia U21 badge
Polonia U21
POL
2
Italia U21 badge
Italia U21
ITA
1
FIN
Campionato Europeo U21
Italia U21 badge
Italia U21
ITA
0
Polonia U21 badge
Polonia U21
POL
1
FIN
Amichevoli U-21
Polonia U21 badge
Polonia U21
POL
1
Italia U21 badge
Italia U21
ITA
2
FIN
3Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/3
Entrambe le squadre hanno segnato2/3

Nell'ultimo precedente tra le due nazionali, disputato nel novembre 2025 nell'ambito di questa stessa fase di qualificazione, la Polonia U21 si impose 2-1 in casa sull'Italia. Guardando ai tre precedenti disponibili, la Polonia conta due vittorie contro una dell'Italia, con i polacchi che hanno segnato complessivamente quattro gol a fronte dei tre degli azzurrini.

Classifica

Campionato europeo U21 - Qualificazioni - Gruppo E

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Polonia U21Polonia U21POL
9900262+2427
V
V
V
V
V
2
Italia U21Italia U21ITA
9801265+2124
V
V
V
V
S
3
Montenegro U21Montenegro U21MNE
93241215-311
D
S
D
S
V
4
Svezia U21Svezia U21SWE
93151022-1210
S
S
D
V
V
5
Macedonia del Nord U21Macedonia del Nord U21NMD
9216818-107
D
V
S
S
S
6
Armenia U21Armenia U21ARM
9009424-200
S
S
S
S
S
Prossimo Turno
Possibile Prossimo Turno


Nel Gruppo E delle qualificazioni all'Europeo U21, la Polonia occupa la prima posizione mentre l'Italia è seconda: uno scontro diretto tra le due squadre più in forma del girone, con la vetta della classifica in palio.


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