Dove vedere Italia U21-Polonia U21 in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

EURO U21 Qualification - Game Week 13 5 ott 2026 - 12:15

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2, con live streaming disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

Come vedere Italia U21-Polonia U21 con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Italia U21-Polonia U21: lunedì 5 ottobre ore 18.15

L'Italia U21 ospita la Polonia U21 in una sfida valida per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21, con gli azzurrini che cercano di consolidare la propria posizione nel Gruppo E.

Gli azzurri arrivano all'appuntamento in ottima condizione, forti di cinque vittorie consecutive che testimoniano la solidità del gruppo costruito dallo staff tecnico. L'ultima uscita contro l'Armenia U21, vinta fuori casa, ha confermato la continuità di rendimento di questa squadra.

La Polonia, però, non è avversaria da sottovalutare. I polacchi guidano il girone e si presentano a questa partita dopo aver battuto la Svezia U21 per 3-0 appena quattro giorni fa, dimostrando una forma altrettanto brillante.

Il precedente diretto più recente sorride alla Polonia: nella gara d'andata di questa stessa competizione, disputata nel novembre 2025, i polacchi si imposero 2-1 in casa propria. L'Italia vorrà ribaltare quel risultato davanti al proprio pubblico.

Con la Polonia al primo posto e l'Italia al secondo nel Gruppo E, questa partita ha tutto il peso di uno scontro diretto che può ridisegnare gli equilibri del girone. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

Stato di forma

Sia l'Italia U21 che la Polonia arrivano a questa partita con cinque vittorie nelle ultime cinque uscite, un ruolino di marcia che non lascia spazio a dubbi sulla solidità delle due squadre. Gli azzurrini hanno vinto il loro match più recente contro l'Armenia U21 con il punteggio di 0-1, mentre i polacchi hanno battuto la Svezia U21 3-0.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due nazionali, disputato nel novembre 2025 nell'ambito di questa stessa fase di qualificazione, la Polonia U21 si impose 2-1 in casa sull'Italia. Guardando ai tre precedenti disponibili, la Polonia conta due vittorie contro una dell'Italia, con i polacchi che hanno segnato complessivamente quattro gol a fronte dei tre degli azzurrini.

Classifica

Campionato europeo U21 - Qualificazioni - Gruppo E Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Polonia U21 POL 9 9 0 0 26 2 +24 27 V V V V V 2 Italia U21 ITA 9 8 0 1 26 5 +21 24 V V V V S 3 Montenegro U21 MNE 9 3 2 4 12 15 -3 11 D S D S V 4 Svezia U21 SWE 9 3 1 5 10 22 -12 10 S S D V V 5 Macedonia del Nord U21 NMD 9 2 1 6 8 18 -10 7 D V S S S 6 Armenia U21 ARM 9 0 0 9 4 24 -20 0 S S S S S Prossimo Turno Possibile Prossimo Turno





Nel Gruppo E delle qualificazioni all'Europeo U21, la Polonia occupa la prima posizione mentre l'Italia è seconda: uno scontro diretto tra le due squadre più in forma del girone, con la vetta della classifica in palio.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV