La partita tra le rappresentative femminili di Italia e Serbia sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

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Italia-Serbia: data e orario

L'Italia ospita la Serbia nel Gruppo 1 delle Qualificazioni Mondiali UEFA, in una sfida che arriva in un momento di grande slancio per le Azzurre. Dopo il pesante 6-0 inflitto alla Serbia appena pochi giorni fa, la nazionale italiana si presenta a questo appuntamento con fiducia e continuità di rendimento.

L'Italia ha costruito un vantaggio netto nel raggruppamento grazie a una serie di risultati convincenti nelle qualificazioni. Il successo per 6-0 in trasferta contro la Serbia rimane il risultato più eloquente del ciclo, una prestazione che ha messo in chiaro le gerarchie nel girone.

La Serbia, dal canto suo, attraversa un momento difficile. I quattro ko nelle ultime cinque uscite raccontano di una squadra in difficoltà, ancora alla ricerca di continuità e solidità difensiva dopo aver subito sei reti nell'ultimo confronto diretto.

Per l'Italia si tratta di un'occasione per consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione. La squadra ha dimostrato di saper gestire i momenti importanti, alternando vittorie nette a pareggi di gestione.

La Serbia dovrà rispondere a una domanda precisa: è in grado di limitare i danni dopo un passivo così pesante, o l'Italia è pronta a colpire ancora con la stessa intensità? Il confronto si preannuncia sbilanciato sulla carta, ma il calcio riserva sempre spazio all'imprevedibile.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni





Stato di forma

L'Italia arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, per un totale di sette gol segnati e due subiti. Il risultato più recente è stato un pareggio a reti bianche contro la Danimarca il 18 aprile, mentre la settimana precedente le Azzurre avevano travolto la Serbia per 6-0. In precedenza, un altro pareggio per 1-1 con la Danimarca e una sconfitta per 1-0 contro la Svezia avevano caratterizzato il cammino di marzo. L'unica altra battuta d'arresto risale a dicembre, un 2-0 contro gli Stati Uniti in amichevole.

La Serbia, invece, ha raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, contro la Cechia per 2-1 in amichevole a dicembre. Da lì in poi, quattro sconfitte consecutive: 3-1 contro la Danimarca, 0-0 con la Svezia, il pesante 0-6 contro l'Italia e infine l'1-0 subito dalla Svezia il 18 aprile. Un percorso che evidenzia una fase di netta difficoltà, con otto gol subiti nelle ultime quattro gare di qualificazione.

Precedenti

ITA Ultima partita SER 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Serbia 0 - 6 Italia 6 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Nell'unico precedente disponibile tra le due squadre in questo dataset, la Serbia ha ospitato l'Italia il 14 aprile 2026 nell'ambito delle Qualificazioni Mondiali UEFA, con le Azzurre che si sono imposte con un netto 6-0. Un solo incontro registrato, ma il risultato parla da solo.

Classifica





Nel Women's League A Grp. 1, l'Italia occupa attualmente la terza posizione, mentre la Serbia si trova al quarto posto.





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