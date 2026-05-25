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Campionato Europeo U17
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Alessandro De Felice

Dove vedere Italia-Francia Under 17 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Campionato Europeo U17
Italia U17 vs Francia U17
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Francia U17

L'Italia Under 17 esordisce all'Europeo di categoria in Estonia contro i pari età della Francia: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Comincia l’avventura dell’Italia Under 17 del CT Daniele Franceschini agli Europei di categoria in Estonia.

Gli Azzurrini di Franceschini debutteranno alle 13.30 contro la Francia U17 al Kalevi Central Stadium di Tallinn, nella prima giornata del Gruppo B completato da Danimarca e Montenegro.

L’Italia arriva alla competizione dopo il raduno di preparazione svolto al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma, chiuso con il successo per 3-0 in amichevole contro la Roma Under 17. Gli Azzurrini si presentano da campioni in carica dopo il trionfo del 2024 contro il Portogallo Under 17, finale vinta 3-0 dalla squadra trascinata anche dalla doppietta di Francesco Camarda.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Italia-Francia Under 17 in diretta? Canale TV e diretta streaming

Italia-Francia Under 17 sarà visibile in diretta gratuita e in chiaro sulla Rai: a trasmettere la gara che vedrà impegnati gli azzurrini nell'esordio agli Europei di categoria sarà RaiPlay Sport 1.

Campionato Europeo U17
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Italia U17
ITA
Francia U17 crest
Francia U17
FRA

Si potrà vedere Italia-Francia Under 17 anche in diretta streaming su RaiPlay, sempre gratuitamente e in chiaro, scaricando l'app o accedendo al sito tramite qualsiasi dispositivo (tv o mobile).

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Italia-Francia Under 17: ora di inizio

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Campionato Europeo U17 - grp. B

La gara fra Italia Under 17 e Francia Under 17, valida per la prima giornata del Girone B di Europei U17, si giocherà martedì 26 maggio, allo Kalevi Central Stadium di Tallinn, con fischio d’inizio ore 13:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Italia-Francia Under 17

ITALIA U17 (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Varali, Diallo, Albini; Biondini, Okon, Gasparello; Corigliano; Fugazzola, Perillo. All. Franceschini

FRANCIA U17 (4-3-3): Moupa Mia; Boly, Becker, Lemaitre, Gernigon; Munongo, Doganay, Dago; Merrifield, Batola, Gadou. All. Alcocer

Forma

ITA
-Forma

Goal segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

FRA
-Forma

Goal segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

ITA

Ultime 3 partite

FRA

2

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

4

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
3/3
Entrambe le squadre a segno
2/3

Classifica

Italia Under 17 e Francia Under 17 si affrontano nella gara valida per la prima giornata del Girone B degli Europei U17, in cui figurano anche Danimarca U17 e Montenegro U17. 

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