Dove vedere Italia-Francia Under 17 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Comincia l’avventura dell’Italia Under 17 del CT Daniele Franceschini agli Europei di categoria in Estonia.
Gli Azzurrini di Franceschini debutteranno alle 13.30 contro la Francia U17 al Kalevi Central Stadium di Tallinn, nella prima giornata del Gruppo B completato da Danimarca e Montenegro.
L’Italia arriva alla competizione dopo il raduno di preparazione svolto al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa di Roma, chiuso con il successo per 3-0 in amichevole contro la Roma Under 17. Gli Azzurrini si presentano da campioni in carica dopo il trionfo del 2024 contro il Portogallo Under 17, finale vinta 3-0 dalla squadra trascinata anche dalla doppietta di Francesco Camarda.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Italia-Francia Under 17 in diretta? Canale TV e diretta streaming
Italia-Francia Under 17 sarà visibile in diretta gratuita e in chiaro sulla Rai: a trasmettere la gara che vedrà impegnati gli azzurrini nell'esordio agli Europei di categoria sarà RaiPlay Sport 1.
Si potrà vedere Italia-Francia Under 17 anche in diretta streaming su RaiPlay, sempre gratuitamente e in chiaro, scaricando l'app o accedendo al sito tramite qualsiasi dispositivo (tv o mobile).
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Italia-Francia Under 17: ora di inizio
La gara fra Italia Under 17 e Francia Under 17, valida per la prima giornata del Girone B di Europei U17, si giocherà martedì 26 maggio, allo Kalevi Central Stadium di Tallinn, con fischio d’inizio ore 13:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Italia-Francia Under 17
ITALIA U17 (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Varali, Diallo, Albini; Biondini, Okon, Gasparello; Corigliano; Fugazzola, Perillo. All. Franceschini
FRANCIA U17 (4-3-3): Moupa Mia; Boly, Becker, Lemaitre, Gernigon; Munongo, Doganay, Dago; Merrifield, Batola, Gadou. All. Alcocer
Forma
Partite tra le due squadre
Classifica
Italia Under 17 e Francia Under 17 si affrontano nella gara valida per la prima giornata del Girone B degli Europei U17, in cui figurano anche Danimarca U17 e Montenegro U17.